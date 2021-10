Weber Inc. eröffnet offiziell sein neues europäisches Produktions- und Vertriebszentrum

Weber Inc. („Weber“ oder „das Unternehmen“) (NYSE:WEBR), der weltweit führende Anbieter innovativer Outdoor-Kochgeräte, -Technologien und -Produkte, gab heute die offizielle Eröffnung seines Produktions- und Vertriebszentrums in Europa bekannt. Das neue, BREEAM-zertifizierte Werk von Weber in Zabrze, Polen, versetzt das Unternehmen in die Lage, die schnell wachsende Produktnachfrage in der Region zu bedienen. Weber wird die feierliche Eröffnung dieser Anlage mit einer Zeremonie vor Ort am morgigen 8. Oktober 2021 um 14:00 Uhr CET vornehmen.

„Unser neues Produktions- und Vertriebszentrum ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion und das europäische Wachstum von Weber“, sagte Chris Scherzinger, Chief Executive Officer von Weber. „Ein Schlüsselelement unserer Wachstumspläne ist unsere „Make-Where-We-Sell“-Strategie. Dieser Ansatz ist darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Weber-Grillprodukte näher an unseren Einzelhandelskunden und Verbrauchern herzustellen und unsere Liefer- und Servicegeschwindigkeit zu verbessern. Wir gewinnen dadurch auch erhebliche betriebliche Effizienz und ein neues Maß an Flexibilität, um auf die Dynamik und die Bedürfnisse des lokalen Marktes zu reagieren.“

Das Zentrum ist die erste Produktionsstätte des Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten.

Das Weber-Fertigungsteam in Europa wird in dem rund 50.000 Quadratmeter großen Gebäude qualitativ hochwertige Barbecue-Grills herstellen. Das Zentrum verfügt darüber hinaus über ein Weber Grill Academy Experience Center und mehrere Grünflächen, die von den Teammitgliedern gerne genutzt werden. Das Weber Grill Academy Experience Center ist ein praxisnaher Lernort, der sich der Kunst und dem Handwerk des Grillens widmet, und zwar in Form von Kochkursen, interaktiven Chefkoch-Tischen, privaten Partys und Teambuilding-Events für Unternehmen, die virtuell oder vor Ort stattfinden.

„Wir wissen das Durchhaltevermögen und die Leidenschaft unserer Produktions- und Lieferkettenteams zu schätzen, die diese bemerkenswerte Einrichtung trotz der Herausforderungen einer globalen Pandemie gebaut haben“, fügte Herr Scherzinger hinzu. „Mit Hilfe neuartiger Technologien wie Virtual Reality und kreativen Ansätzen hat unser regionales Team in Polen eng mit unseren Produktionsleitern in den USA zusammengearbeitet, um den Bau dieser Anlage zu leiten und sicherzustellen, dass jeder Quadratmeter des Werks entsprechend den strengen Vorgaben gestaltet wurde. Darüber hinaus sind wir für die Unterstützung der Stadt Zabrze und der Sonderwirtschaftszone Kattowitz bei diesem Projekt sehr dankbar.“

Panattoni, einer der Marktführer für Industrieimmobilien in Europa, hat sich mit Weber als Bauträger für das europäische Produktions- und Vertriebszentrum des Unternehmens zusammengeschlossen.

Weber Inc. mit Hauptsitz in Palatine, Illinois, ist die weltweit führende Grillmarke. Der Gründer des Unternehmens, George Stephen Sr., hat mit der Erfindung des Original-Holzkohlegrills vor fast 70 Jahren das Grillen im Freien geprägt. Weber bietet ein umfassendes, innovatives Produktportfolio an, das Holzkohle-, Gas-, Pellet- und Elektrogrills, Smoker und Zubehör umfasst, mit denen begeisterte Outdoor-Köche die Möglichkeiten des Grillens entdecken können. Zu Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen June Life Inc. übernommen, ein Unternehmen für intelligente Geräte und Technologien, um die Entwicklung seiner „Weber Connect™“-Technologie und digitalen Produkte voranzutreiben. Weber bietet seine Grillgeräte und Zubehör, Dienstleistungen und Erlebnisse einer leidenschaftlichen Gemeinschaft von Millionen von Menschen in 78 Ländern an.

