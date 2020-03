Webinar: Solidvest by DJE Kapital AG: Aktives Management in der Corona-Krise

Solidvest zeichnet sich durch transparente Kommunikation und aktives Management aus. Die Experten von Solidvest by DJE Kapital AG erläutern in unseren Webinaren die aktuelle Markteinschätzung, Analysemethoden sowie die Funktionsweise der Online-Vermögensverwaltung in der Corona-Krise.

25.März 2020, 12:30 Uhr

25.März 2020, 19:30 Uhr

Zum Webinar





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Zur Aktion

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.