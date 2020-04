WEC Energy kündigt 311. Quartalsdividende in Folge an

Der Energiekonzern WEC Energy Group Inc. (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) schüttet eine Quartalsdividende von 63,25 US-Cents an die Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies ist die insgesamt 311. Quartalsdividende in Folge. Die Auszahlung erfolgt am 1. Juni 2020 (Record date: 14. Mai 2020).

Seit 1942 wird eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. In den letzten 16 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Auf das Jahr gerechnet werden 2,53 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 98,96 US-Dollar (Stand: 16. April 2020) 2,56 Prozent.

Die WEC Energy Group, Inc. mit Hauptsitz in Milwaukee hat rund 4,5 Mio. Strom- und Gaskunden in Wisconsin, Illinois, Michigan und in Minnesota und beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter. Im Fiskaljahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,52 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,68 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 1,13 Mrd. US-Dollar nach 1,06 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 7,30 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 31,20 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. April 2020).

Redaktion MyDividends.de