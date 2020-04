Weekend Briefing: Das sagt Dr. Jens Ehrhardt zum Wochenende

Das sagt Dr. Jens Ehrhardt zum Wochenende:

1) Krisen sind in der Regel stark deflationär. Inflationsängste nicht realistisch: Da das Tempo des bisherigen Börsen-Absturzes mit 1929 vergleichbar war, fragt man sich nach Parallelen zu dieser Zeit. Damals waren Aktien ähnlich wie im Jahre 2000 mit den höchsten Kurs-/Gewinn-Verhältnissen der letzten 100 Jahre bewertet. Dies allein war aber keinesfalls der Baisse-Auslöser. Beide Male hatte die US-Notenbank die kurzfristigen Zinsen (jeweils auf ca. 6%) angehoben, um eine überschäumende Wirtschaft mit entsprechenden Inflationsgefahren zu dämpfen. 1929/32 folgte dann ein fast 90%iger Absturz im Dow Jones, das US-Bruttosozialprodukt halbierte sich nominell und ging um ein Viertel real zurück, da auch die Preise um rund ein Viertel sanken. Krisen sind also in der Regel stark deflationär, so dass die augenblicklichen Inflationsängste unrealistisch sind. Hinzu kommt, dass nach Krisen die Sparquote im allgemeinen stark steigt, was ebenfalls deflationär wirkt. Der große Unterschied zwischen heute und der Weltwirtschaftskrise liegt darin, dass damals die Geldmenge insgesamt um rund ein Viertel fiel und diesmal die Geldmenge innerhalb von zwei Monaten um fast 16% stieg.