Weekend Briefing: Das sagt Dr. Jens Ehrhardt zum Wochenende

Das sagt Dr. Jens Ehrhardt zum Wochenende:

1) Gemessen an der Kaufkraft ist der Euro ca. 30% unterbewertet: Gold wie Dollar gelten als sicherer Ort in Krisen. Der Dollar könnte sich auch deshalb abschwächen, weil Europa zum ersten Mal die von Deutschland verordnete Austerität ablegt und unerwar­tetes Wirtschaftswachstum in Europa Auslandskapital anziehen bzw. den Euro stärken würde. Sehr oft wan­dern Kapitalströme dorthin, wo die Wirtschaft stärker wächst. Dies war "dank" von Deutschland verordneter Politik in Europa seit 2007 nicht mehr der Fall. Nach­dem die Neuverschuldungsdämme in Europa jetzt ähn­lich brechen wie in den USA, China oder Japan in der Vergangenheit, könnte dies nicht nur bessere Aktien­kurse in Europa, sondern auch einen Wiederanstieg des Euros bedeuten.

2) Das Instrument der Zinskurven-Kontrolle gab es schon damals: Heute aber ist im Hinblick auf hohe Verschuldung und Überalte­rung der Bevölkerung weltweit ein höheres Wachstum unrealistisch (im optimistischen Falle nur in Asien). Man muss sich also etwas Neues ausdenken, um sich von den Schulden zu befreien, um dann neues Wachstum möglich zu machen. Wollte man tatsächlich mit einer Schuldenrückzahlung beginnen , würde mit Sicherheit die mit ganz weitem Abstand stärkste Depression in der Wirtschaftsgeschichte stattfinden. Eine Rückzahlung ist aber unwahrscheinlich denn, selbst im Boom nach den beiden Weltkriegen gab es keine Schuldentilgung. Die "Lösung" des Problems - bereits angedacht von einer Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern wie Krug­man - dürfte darin liegen, dass die Notenbanken die von ihnen aufgekauften Staatsanleihen entweder für wertlos oder als Titel ohne Zins und mit unbegrenzter Laufzeit erklären.

3) An eine Rückzahlung der Staatsschulden ist ohnehin nirgendwo zu denken: Wie absurd übertrieben negativ die Einschätzung der Verschuldungssituation Italiens war, lässt sich leicht aus der Tatsache ablesen, dass Brüssel im letzten Jahr bei 1,6% Italien-Neuverschuldung auf lächerlichen 0,1% Stellen hinter dem Komma - macht je absolut nur 2 Mrd. € aus - beharrte, während in Europa jetzt 750 Mrd. €-weise angekurbelt wird und in den USA in diesem Jahr 20-25% Neuverschuldung (über 4 Billionen $) als normal und tragfähig angesehen werden plus Billionen von der EU (1 Bio. € Green Deal usw.). Wie schon öfter betont: An eine Rückzahlung der Staats­schulden ist ohnehin nirgendwo zu denken. Streichun­gen und "ewige" Umschuldungen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.