Weg frei für Wachstum, Realty Income

Realty Income und das Wachstum verbinden grundsätzlich eine Menge. Auch wenn die Dividende zuletzt eher unterdurchschnittliche Zuwächse pro Quartal aufwies, können wir doch von einem beständigen, moderaten Wachstumskurs beim Dividendenaristokraten sprechen.

Allerdings ist das eben nicht alles. Nein, sondern bei Realty Income gibt es in soliden Wirtschaftszeiten auch ein beständiges, organisches Wachstum. Auch mit einem solchen kann das Management letztlich die Dividende konsequent erhöhen. Für einen Dividendenaristokraten ist das natürlich überaus wichtig.

Jetzt konnte das Management von Realty Income jedoch möglicherweise den Weg für ein besonderes Wachstum ebnen. Bereits seit einiger Zeit kündigt sich schließlich eine Übernahme an, die die defensive Qualität des US-amerikanischen Real Estate Investment Trust noch einmal vergrößern könnte.

Realty Income: Weg frei für Wachstum durch VEREIT

Wie Realty Income bereits am 12. August dieses Jahres auf den Investor-Relations-Seiten verkünden konnte, ist für die Übernahme ein wichtiges Hindernis gemeistert worden. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung hat es demnach einen Konsens für den Deal gegeben. Das ist ein wichtiger Meilenstein, der diesen Zukauf krönen könnte.

Konkret konnte Realty Income auf der Hauptversammlung 98,9 % der Stimmen von den Plänen überzeugen. Gemessen an allen ausstehenden Stimmrechten und Aktien entspricht das einer Zustimmung von 66 %, was absolut nicht wenig ist. Viele Investoren scheinen hier das Wachstum entsprechend zu würdigen.

Bei VEREIT hat es parallel eine weitere außerordentliche Hauptversammlung gegeben. Auch dort ist das Ergebnis überwältigend. Rund 99,7 % der Investoren sprachen sich für den Kauf aus. Das entsprach einem relativen Anteil in Höhe von 80,9 % aller Stimmrechte. Damit ist vonseiten der Investoren der Deal eigentlich abgesegnet.

Realty Income plant, diesen Zukauf für weiteres Wachstum bis Ende des Jahres unter Dach und Fach zu bringen. Vorbehaltlich hypothetischer regulatorischer Anpassungen. Jeder VEREIT-Investor soll demnach 0,705 Aktien der Monthly Dividend Company im Rahmen eines Aktien-Deals erhalten. Grundsätzlich eine interessante Ausgangslage für das weitere Wachstum.

Was Foolishe Investoren jetzt wissen sollten

Realty Income plant mit VEREIT, zurück in die Wachstumsspur zu finden. Durch Synergien sollen sich moderate Zuwächse auf Basis jeder einzelnen Aktie ergeben. Das könnte natürlich auch die Dividende tangieren, die mit wachsenden Funds from Operations je Aktie zurück zu einem stärkeren Wachstum finden könnte. Ohne Zweifel ein solider Plan, den das Management hier verfolgt.

Aber das ist nicht alles: Nein, sondern für Realty Income ergibt sich außerdem die Möglichkeit, das operative Fundament noch weiter zu stärken. Mit dem Zukauf des VEREITs beläuft sich das Immobilienportfolio in Zukunft auf über 10.000 Einheiten. Auch dadurch kann sich die defensive Klasse der Monthly Dividend Company noch deutlich erhöhen. Ein größerer Leerstand würde beispielsweise nicht mehr so stark ins Gewicht fallen.

Insofern können wir wohl sagen: Mit den Hauptversammlungen hat Realty Income einen Deal für Wachstum absegnen können. Foolishe Investoren können diesen Schritt grundsätzlich begrüßen. Denn er könnte sich auch mit Blick auf die Dividende grundsätzlich auszahlen.

Der Artikel Weg frei für Wachstum, Realty Income ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images