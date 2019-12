Weg für Umbau von T-Systems frei

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Telekom kommt beim Umbau der angeschlagenen Großkundentochter T-Systems voran.

Mit dem Betriebsrat sei eine Einigung über die Restrukturierung erzielt worden, sagte ein Telekom-Sprecher am Freitag und bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatt". Die Telekom hatte im Sommer angekündigt, die Telekommunikationsdienste von T-Systems der Deutschland-Tochter des Konzerns zuzuschlagen. Nun sollen die Bereiche bereits ab dem 1. Januar virtuell zusammenarbeiten, der offizielle Betriebsübergang soll voraussichtlich am 1. Juli 2020 erfolgen. Die Großkundensparte, die durch den Umbau rund ein Drittel des Umsatzes verliert, soll sich künftig auf IT und digitale Angebote konzentrieren.