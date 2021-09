Weggefährte von Taliban-Gründer wird amtierender Regierungschef in Afghanistan

(Reuters) - Die Taliban haben Mullah Hassan Akhund zum amtierenden Chef der neuen Regierung in Afghanistan ernannt.

Das teilte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag in Kabul mit und wies darauf hin, dass alle Posten in der Regierung zunächst kommissarisch vergeben wurden. Akhund war enger Weggefährte von Mullah Omar, einer der Gründer der Taliban und Staatsoberhaupt während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001. Stellvertreter Akhunds soll Mullah Abdul Ghani Baradar werden, bislang Chef des politischen Büros der Islamisten.

Der Posten des amtierenden Innenministers wurde an Saradschuddin Hakkani vergeben, Gründer des gleichnamigen Netzwerks. Die USA stufen das Hakkani-Netzwerk als terroristische Gruppierung ein. Mullah Mohammad Jakub ist als Verteidigungsminister vorgesehen. Jakub ist ein Sohn des Taliban-Gründers Omar. Für den Posten des Außenministers ist Abas Staniksai eingeplant.

Unterdessen haben Hunderte Menschen in Kabul gegen die radikal-islamische Gruppierung protestiert. Taliban-Kämpfer versuchten, die Kundgebungen mit Warnschüssen aufzulösen.