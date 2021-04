Weidmann - Geldpolitik sollte keine Verteilungsziele verfolgen

Frankfurt (Reuters) - Die Geldpolitik sollte aus Sicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann keine verteilungspolitischen Ziele verfolgen.

Zwar könne Geldpolitik Auswirkungen auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen haben, sagte Weidmann am Donnerstag in einer online gehaltenen Rede. Und die Währungshüter müssten dies in dem Ausmaß berücksichtigen, indem die Erreichung ihrer Preisstabilitätsziele beeinflusst werde. "Aber aus meiner Sicht sollten Zentralbanken die Geldpolitik nicht einsetzen, um Verteilungsziele zu verfolgen."

Weidmann zufolge sind Notenbanken demokratisch nicht dazu legitimiert, Verteilungspolitik zu bereiben. Die Unklarheit der Auswirkungen mache Geldpolitik zudem dafür ungeeignet, sagte der Bundesbank-Präsident. "Klarerweise liegt die Verantwortung für diese Aufgaben bei den Regierungen und Parlamenten, da diese sowohl die demokratische Legitimation als auch die Instrumente besitzen, um zu handeln", sagte er. Dabei nannte Weidmann unter anderem die Steuerpolitik und Transferleistungen.

Geldpolitik kann aber aus Sicht von Weidmann durch die Sicherung von Preisstabilität dazu beitragen, Volkswirtschaften in Krisenzeiten zu stabilisieren. Arbeitslosigkeit können so eingedämmt und schmerzhafte Auswirkungen verhindern werden, die auf längere Sicht die Ungleichheit hätten ansteigen lassen. Angesichts der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik im Euro-Raum, war zuletzt immer wieder die Frage aufgetaucht, welche Auswirkungen das langfristig auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen in den Mitgliedsländern haben wird.