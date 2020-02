Weidmann - Wegen Coronavirus keine geldpolitischen Schritte nötig

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) als Antwort auf die Ausbreitung des Coronavirus derzeit für nicht erforderlich.

"Das ist geldpolitisch eine sehr komplexe Frage, die aus meiner Sicht kein akutes geldpolitisches Handeln erfordert", sagte er am Freitag bei der Vorstellung der Jahresabschlusses in Frankfurt. Es müsse aber aufmerksam verfolgt werden. Schon sagen lasse sich aber, dass die Bremseffekte durch den Cornonavirus sicherlich stärker sein würden als bei der Sars-Epidemie. Das 2002 ebenfalls in China ausgebrochene Schwere Akute Atemwegssyndrom (Sars) war damals innerhalb weniger Monate eingedämmt worden.