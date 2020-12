Weihnachtsgeld? Die Aktien von JD.com & Fresenius könnten ideal sein!

Gehörst du zu den Glücklichen, die Weihnachtsgeld bekommen? Toll! Dann dürfte einem glücklichen Weihnachtsfest hoffentlich wenig (finanziell) im Wege stehen. Vielleicht hast du aber auch noch einen Teil von deinem Weihnachtsgeld übrig und bist auf der Suche nach einer idealen Investition.

Wenn du mich fragst, könnten die Aktien von JD.com und Fresenius zwei spannende Optionen sein. Vielleicht sogar eher konservative. Lass uns daher im Folgenden einmal schauen, was man zu diesen Gesamtpaketen wissen sollte. Und warum sie gerade jetzt besonders spannend sein könnten.

Eine erste Aktie, die eine konservative Möglichkeit im Kreis der Wachstumsaktien darstellen könnte, ist die von JD.com. Viele verbinden mit diesem Namen lediglich den E-Commerce. Zugegebenermaßen ruht ein großer Teil des operativen Erfolgs auch auf dieser Sparte. Aber mit dem digitalen Gesundheitsbereich, der Cloud und weiteren kleineren und nicht weniger trendstarken Segmenten könnte sich die Zukunft dieses Konzerns noch einmal bedeutend anders entwickeln.

JD.com verfügt damit über viele Megatrends, die das operative Wachstum ermöglichen. Im dritten Quartal konnte der Konzern seinen Umsatz um 29,2 % auf 25,7 Mrd. US-Dollar steigern. Zudem werden die Chinesen derzeit profitabel. Das könnte ebenfalls zu einer Neubewertung der Aktie führen.

Ein weiterer wichtiger Grund, der jetzt für die JD.com-Aktie spricht, könnte außerdem die fundamentale Bewertung sein. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich gegenwärtig auf 127,9 Mrd. US-Dollar. Alleine der Anteil der inzwischen börsennotierten Tochtergesellschaft JD Health ist hier 29,3 Mrd. US-Dollar wert. Das heißt, für den E-Commerce sind „lediglich“ knapp unter 100 Mrd. US-Dollar der Bewertung übrig. Derzeit liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis außerdem bei ca. 1,2. Jetzt könnte daher ein idealer Zeitpunkt sein, die Aktie in den Fokus zu rücken.

Fresenius : Günstig und konservativ!

Eine zweite, spannende Aktie für dein Weihnachtsgeld könnte außerdem die Aktie von Fresenius sein. Grundsätzlich gilt das Geschäftsmodell als Gesundheitskonzern als konservativ. Das wiederum spiegelt sich auch in dem wenig durchwachsenen Geschäftsjahr 2020 wider.

Hat Fresenius COVID-19 bemerkt? Keine Frage, ja. Allerdings blieb das Zahlenwerk weitgehend solide, das Konzernergebnis ist lediglich im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich rückläufig gewesen. Der Umsatz konnte sogar moderat im einstelligen Prozentbereich zulegen.

Trotzdem wird die Fresenius-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12 bewertet, was ziemlich preiswert ist. Bei einem Ausschüttungsverhältnis von 25 % kommt Fresenius außerdem auf eine Dividendenrendite von knapp über 2 %. Wobei die Dividende inzwischen sogar aristokratisch ist. Das spricht für eine Menge Qualität der Aktie.

Das Salz in der Festtagssuppe ist jedoch, dass Fresenius im kommenden Jahr möglicherweise wieder in einen moderaten Wachstumskurs zurückfinden könnte. Das könnte zu einer Neubewertung von Fresenius führen, wobei jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, sich die Anteilsscheine näher anzusehen.

Etwas für unter den Weihnachtsbaum?

Wenn du daher Weihnachtsgeld erhalten hast, könnte es ratsam sein, sich finanziell zumindest mit einem Teil selbst zu beschenken und in eine finanziell besser gestellte Zukunft zu investieren. Mit den Aktien von Fresenius und JD.com könnte das grundsätzlich möglich sein. Ob sich hinter einem dieser Namen jedoch auch eine attraktive, defensive oder wachstumsstarke Chance für dich und dein künftiges Portfolio versteckt, bleibt dir überlassen.

