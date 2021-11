Weihnachtsshow von 'The Masked Singer' läuft am 26. Dezember

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Das bereits angekündigte Weihnachtsspecial der erfolgreichen Musik-Rateshow "The Masked Singer" wird am zweiten Weihnachtsfeiertag zu sehen sein. ProSieben kündigte den genauen Sendetermin am Montag in Unterföhring an - und gab ein paar Einblicke in die Pläne. Zu rechnen sei am 26. Dezember um 20.15 Uhr mit "drei neuen Masken, drei neuen Stars unter den Masken, drei Prominenten im Rateteam, drei feierlichen Enthüllungen und vielen verrückten Überraschungen". Moderator Matthias Opdenhövel erklärte: "Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle "The Masked Singer". Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?"

Die Rätsel-Show - für ProSieben ein Quotenbringer - bekommt damit erstmals einen Ableger an den Festtagen. Aktuell läuft noch die reguläre fünfte Staffel des Formats, in dem Promis versteckt unter aufwendiger Kostümierung singen und nicht erkannt werden wollen. Das Finale wird am Samstag (20. November) ausgestrahlt./idt/DP/ngu