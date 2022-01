Weißes Haus verteidigt Warnungen in Ukraine-Krise

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einer Eskalation durch Russland im Ukraine-Konflikt verteidigt - auch gegen Kritik aus Kiew, es handele sich um Panikmache. "Wir halten es für wichtig, offen und ehrlich über die Bedrohung durch Russland zu sprechen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington. Die russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine und andere Bemühungen Moskaus, das Land zu destabilisieren, seien gefährlich.

"Wir sagen seit mehr als einer Woche, dass Russland jederzeit einmarschieren könnte", betonte Psaki. Sie könne nichts zu Motivation für die Äußerungen der ukrainischen Führung sagen, sondern nur für die Bemühungen der USA sprechen. Ziel der US-Regierung sei es, "die amerikanische Öffentlichkeit und die Weltgemeinschaft über den Ernst der Bedrohung zu informieren".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den USA vergangene Woche Ende vergangener Woche Panikmache vorgeworfen: "Sobald das Weiße Haus begreift, dass es gewisse Risiken gibt, reden sie ständig davon. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler, weil die Welt sehr stark darauf reagiert."/jac/DP/he