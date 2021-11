Weißt du, was die Readly-Aktie, die Lemonade-Aktie & die Beyond-Meat-Aktie in meinem Depot gemeinsam haben?

Die Readly-Aktie, die Lemonade-Aktie und die Beyond-Meat-Aktie besitzen eine Gemeinsamkeit in meinem Depot. Natürlich nicht operativ. Diese Anteilsscheine in ein Segment zu stecken ist doch vergleichsweise schwierig. Wenn überhaupt ist Wachstum der Nenner, wobei es bei der einen oder anderen ein wenig schwierig ist, selbst bei den Zuwächsen.

Nein, es gibt eine andere Gemeinsamkeit, die die Readly-Aktie, die Lemonade-Aktie und die von Beyond Meat in meinem Depot haben. Ja, sogar noch zwei, drei weitere Wachstumsaktien. Was das ist und was du als Foolisher Investor davon lernen kannst? Genau darum soll es im Folgenden gehen.

Readly, Lemonade, Beyond Meat: Noch nicht wesentlich

Der Nenner, den die Readly-Aktie, die von Lemonade und Beyond Meat in meinem Depot haben, ist eigentlich recht simpel: Sie alle sind nicht wesentlich für den Erfolg meines Depots. Tatsächlich liegt ihr Gesamtgewicht bei unter 1,5 %. Das heißt: Selbst wenn alle diese Aktien stark korrigieren sollten, der Handelstag jedoch insgesamt positiv ist, könnte mein Gesamtdepot im Plus an diesem Tag bleiben. Die Allokation ist entsprechend gering.

Natürlich könnte man sich jetzt fragen: Warum überhaupt in Lemonade, Readly und Beyond Meat investieren, wenn der relative Anteil nicht wesentlich ist? Ausgezeichnete Frage! Im Endeffekt gehört diese Gruppe von Aktien so wie eine Handvoll anderer zu einem kleinen Kreis von Anteilsscheinen, die ich als Vielleicht-Aktien bezeichne. Das können Aktien sein, deren Investitionsthesen ich grundsätzlich verstehe, deren Erfüllung jedoch an marktverändernde Bedingungen geknüpft ist.

Bei Readly muss der Zeitungsmarkt sich quasi auf die Applikation konzentrieren und das Streaming hier langfristig erfolgreich sein. Lemonade müsste das Versicherungswesen nachhaltig verändern oder zumindest dazu beitragen. Beyond Meat hingegen die Konsumgewohnheiten vieler Verbraucher verändern hin zu einer flexitarischen Lebensweise.

Wenn das gelingt, ist das Potenzial gigantisch. Und deshalb setze ich bei diesen Vielleicht-Aktien auf einen breiteren Basket in dem Wissen, dass die Investitionsthesen ein hohes Risiko besitzen. Und möglicherweise mit Verlusten enden. Wenn sich die Investitionsthesen jedoch bestätigen und das Gesamtpaket unternehmensorientiert relevanter wird, würde ich zukaufen. Mit der kleinen Allokation sichere ich mir jedoch die Gelegenheit, profitieren zu können, mein Depot jedoch keinem größeren Risiko auszusetzen.

Vielleicht-Aktien: Auch etwas für dich?

Im Endeffekt gilt bei Readly, Beyond Meat und Lemonade daher: Selbst wenn keine Investitionsthese aufgehen sollte, wäre das für mein Depot nicht schlimm. Wenn selbst eine von zehn das liefert, was sie verspricht, könnte sie neun weitere durchwachsene Kandidaten ausgleichen. Das ist meine Intention bei diesen Vielleicht-Aktien.

Ob solche Vielleicht-Aktien auch etwas für dich sind? Das hängt natürlich von deinem Ansatz und deiner Ausrichtung ab. Ja, sogar von deiner Portfolio-Größe. Für mich ist das jedoch ein Mittel, die Chance zu wahren, aber nicht zu sehr ins Risiko zu gehen. Und vielleicht in Zukunft ja auch für dich.

Der Artikel Weißt du, was die Readly-Aktie, die Lemonade-Aktie & die Beyond-Meat-Aktie in meinem Depot gemeinsam haben? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat, Lemonade und Readly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat Inc. und Lemonade.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images