Weiter starke Kursschwankungen

Der Krieg in der Ukraine sorgt weiter für Kursschwankungen an der Börse. Nach einem starken Wochenauftakt steht der Dax wieder unter Druck. Kurseinbruch bei Fraport nach Warnstreik am Frankfurter Flughafen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007037129, DE0005810055, DE000A2E4K43, DE0006047004, DE0005773303, DE000WCH8881,