Weitere Apple-Zulieferer wechseln auf erneuerbare Energie

CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple macht Fortschritte bei seinem Plan, zum Jahr 2030 komplett klimaneutral zu werden. Inzwischen stellten mehr als 110 Produktionspartner auf erneuerbare Energie um, wie der iPhone-Konzern am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch 72 Zulieferer.

In Deutschland schloss sich der Batteriehersteller Varta im vergangenen Herbst der Initiative an. Varta betreibe inzwischen alle europäischen Fabriken mit grünem Strom und werde in wenigen Jahren komplett CO2-neutrale Produktionsstätten haben, sagte Firmenchef Herbert Schein. In einem neuen Produktionsgebäude in Nördlingen brauche Varta für das Heizen keine extra Energie von außen: "Wir gewinnen von den Maschinen so viel Abwärme, die wir nutzen und sogar für die Kühlung von Anlagen umwandeln können."/so/DP/fba