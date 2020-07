Weitere Aufschläge im DAX: Jahresminus aufgeholt

Die Überschreitung der 13.000 Punkte im DAX vom Montag hat heute weitere Anleger zum Kauf animiert und den Index auf ein neues Verlaufshoch gebracht. Zwischenzeitlich wurden alle DAX-Verluste des Jahres aufgeholt. Am Ende blieb ein Gewinn von erneut fast einem Prozent zurück.

Neuer Impuls im DAX

Das Erreichen der 13.000 im DAX wurde gestern bereits als "wichtiges psychologische Level" im Marktgespräch kommentiert. Von ihm ging eine Signalwirkung auf den heutigen Handelstag über. Gleich zum Start war ein Aufschlag von rund 100 Punkten zu verzeichnen, der bis zum Mittag noch einmal deutlich ausgebaut wurde.

Beflügelt wurde der Markt von der Charttechnik und dem Abschluss des EU-Hilfspaketes. Eine solche Aktion gab es noch nie in der Geschichte der EU, denn hier wurden erstmals gemeinschaftliche Schulden aufgenommen. Auch wenn die anvisierten 750 Milliarden nicht ausgeschöpft wurden, bleibt es ein historischer Erfolg seitens der EU und für die Wirtschaft ein starkes Zeichen im Kampf gegen einen möglichen weiteren Abschwung.

Mit 13.313 Punkten übersprang der DAX in der Mittagszeit dann das Schlussniveau des vergangenen Handelsjahres und brachte den Index mit Blick auf das aktuelle Kalenderjahr in die Gewinnzone zurück. Sie hielt nur bis zur Eröffnung der Wall Street. Dort kamen einige Tech-Werte unter Druck, nachdem der Nasdaq zum Handelsstart noch am Allzeithoch notierte.

Leichte Gewinnmitnahmen zum Nachmittag ließen die DAX-Gewinne etwas schmelzen. Dennoch blieb ein solides Plus von 124 Punkten oder einem Prozent übrig.

Folgende Parameter skizzieren den heutigen Handelstag:

Eröffnung 13.194,93PKT Tageshoch 13.313,90PKT Tagestief 13.147,30PKT Vortageskurs 13.046,92PKT

Im Intraday-Chart ist der Aufschwung am Morgen und Abschwung am Nachmittag bis fast zum Eröffnungsniveau zurück deutlich zu sehen:

Mit dieser Dynamik wäre das Erreichen des Allzeithochs im DAX in wenigen Tagen möglich. Darüber sprachen wir am Morgen mit unserem Händler im täglichen Videoformat:

Dabei ging es erneut um den Biotechnologie-Bereich, welcher mit Phantasie und neuen Impulsen in Richtung Covis-19-Medikament für Schlagzeilen sorgte.

Welche Werte profitieren heute vom DAX-Aufschwung besonders?

Gewinner und Verlierer im DAX

Der gestrige Verlierer war heute der Gewinner: Wirecard. Das Unternehmen profitiert trotz Insolvenz von der Phantasie weiterer Gespräche über Verkäufe einzelner Geschäftsbereiche. Auch das einberaumte Treffen zum Finanzausschuss des Bundestags in der kommenden Woche, an dem der Wirtschschaftsminister und Finanzminister teilnehmen, führte zu einer Erleichterung in Richtung Aufklärung dieses Skandals.

Nach den Zahlen zum zweiten Quartal stiegen die Aktien des Automobilzulieferer Continental überraschend. Immerhin wurde ein Verlust von 636 Millionen Euro gemeldet. Das entspricht einem Umsatzeinbruch von 40 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Damit könnte jedoch ein Großteil des Corona-Effektes eingepreist sein. Anleger griffen daher erneut zu.

Am Ende der Verliererseite fanden sich die Aktien der Deutsche Bank ein. Ein Bericht über die "harte Kernkapitalquote (CET1)" des Geldhauses bescheinigte dem Institut per Ende Juni mit 13,3 Prozent einen Wert, der besser als noch im März spezifiziert wurde. Doch die Prognosen für das zweite Quartal waren noch nicht positiv. Hier wird am Markt von einem Verlust von 133 Millionen Euro ausgegangen, was den Aktienkurs heute noch einmal belastete.

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das mittelfristige Chartbild ist weiter positiv. Nach dem erneuten Anstieg heute, der zwar nicht am Tageshoch endete aber immerhin ein deutliches Plus aufzeigte, setzt sich die Aufwärtstendenz fort.

Mit Erreichung der Pluszone auf Sicht des Kalenderjahres könnte hier jedoch eine Konsolidierung anstehen. Immerhin beträgt die Erholung seit dem Corona-Tief im März nun rund 5.000 Punkte und verlief so dynamisch wie noch nie in der DAX-Geschichte.

Das Chartbild der letzten 3 Monate notiert auf dem höchsten Punkt und übergeordnet auf dem Level von Januar / Februar dieses Jahres:

Ohne wichtige Wirtschaftsdaten heute sind die Markteilnehmer auf den Verlauf zur Wochenmitte gespannt. Gerne begleiten wir Sie zum Start in den Handelstag bereits kurz nach 8.00 Uhr mit ersten Indikationen und und spannenden Einzelstorys. Folgen Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

