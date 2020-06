Weitere Aufschläge nach dem DAX-Reversal

Auf den Richtungswechsel zum Wochenstart folgte am Dienstag ein weiterer Kursaufschlag. Bereits in der Vorbörse deutete sich dies an. Wie stark verlief diese Bewegung und wer waren hierbei die Gewinner und Verlierer am Markt?

Jerome Powell beflügelt den Markt

Ähnlich dem DAX-Reversal am Montag, bei dem die Kurse von ihrem morgendlichen Tief die Verluste zwischenzeitlich aufholen konnten, entwickelte sich der Handel an der Wall Street.

Vorbörslich standen hier rund 1.000 Punkte Verlust auf der Agenda. Diese konnten bereits zu einem großen Teil im europäischen Handel aufgeholt werden. Nach dem offiziellen Börsenstart kamen hier weitere Gewinne hinzu, die alle großen Aktienindizes dann am späten Nachmittag in die Pluszone führten. Dieser eingeschlagene Tagestrend bekam am Abend gegen 20 Uhr Unterstützung von Jerome Powell, dem US-Notenbankchef. Er wiederholte noch einmal das Bestreben der FED, zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise neben den bisherigen Maßnahmen zudem einzelne Unternehmensanleihen und an der Börse gehandelte Fonds zu kaufen. Zudem erwägt die US-Regierung ein weiteres Konjunkturprogramm, was auf die Infrastruktur des Landes ausgerichtet ist.

Mit diesem Liquiditätsversprechen vor Augen bekamen die US-Aktienmärkte einen weiteren Schub und schlossen am Abend in der Nähe ihrer Tageshochs. Dies bedeutete im S&P500 ein Aufholen von 2,5 Prozent Verlust und dessen Wandlung in ein Kursplus von 0,8 Prozent.

Dies wirkte sich direkt auf den DAX aus, der um 22.00 Uhr dann solide über der 12.000er-Marke notierte.

Beste Voraussetzungen am Dienstagmorgen, hier entsprechende Gewinne weiter auszubauen. So geschah es dann auch - vom Start weg hielt sich der DAX über der runden 12.000 und konnte über die Mittagszeit immer weitere Hochs erreichen. Mit 12.434 Punkten hatten wir zwischenzeitlich sogar beinahe den Stand des FED-Tages erreicht. Doch die Worte von Jerome Powell wirkten hier noch einmal nach und seine Äußerungen vor dem US-Kongress sorgen für Unsicherheit.

Mit mehr als 200 Punkten Kursaufschlag in unseren Intraday-Notierungen oder 400 Punkten auf XETRA-Basis war dies am Ende ein sehr positiver Handelstag:

Die entsprechenden Parameter finden Sie hier vor:

Eröffnung 12.168,37PKT Tageshoch 12.434,27PKT Tagestief 12.132,80PKT Vortageskurs 11.911,35PKT

Wie entwickelten sich die Einzelwerte?

Zwischenzeitlich nur Gewinner im DAX

Nach dieser Rallye gab es heute bis 16.00 Uhr nur Gewinner im DAX-Ranking zu sehen. Kein einziger DAX-Wert notierte dabei zwischenzeitlich im Minus. An der Spitze ist die Heidelberg Cement zu nennen, welche direkt von den Plänen der US-Regierung profitieren würde. Denn die politische Diskussion in Washington bezüglich eines Infrstarukturprogrammes sind in vollem Gang. Es steht hierbei die Summe von 1 Billion US-Dollar im Raum.

Der börsennotierte Baustoffkonzern aus Heidelberg wurde somit von dieser Meldung heute beflügelt. Dahinter reihten sich Bayer, Henkel und die Lufthansa an.

Zur Lufthansa sprachen wir am Morgen, denn hier meldete die Bundesregierung nun das Rettungspaket offiziell in Brüssel an. Erfahren Sie mehr dazu im Video:

Doch dies löste sich beinahe in "Luft" auf, als Jerome Powell vor dem US-Kongress sprach. Dort wiederholte er seine skeptischen Worten aus der FED-Sitzung von vergangener Worte und umschrieb, dass einige Indikatoren eine Stabilisierung signalisieren, dies aber nicht so schnell von statten ginge. Damit löste er einen zwischenzeitlichen Rücklauf an der Wall Street aus, der den DAX beinahe an die Tagestiefs führte.

Zum Handelsende erholte sich der Gesamtmarkt jedoch wieder etwas.

Das gesamte Ranking schaut wie folgt aus:

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das mittelfristige Chartbild hat sich durch den Gewinntag heute wieder aufgehellt. Zu den Verlaufshochs sind es noch rund 500 Punkte, doch mit der Rückeroberung der 12.000 scheint technisch erst einmal wieder die Sorge um weitere Abgaben zu entweichen:

Gerne finden wir zusammen darauf entsprechende Antworten im nächsten Marktgespräch.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

