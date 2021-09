Weitere FDP-Gespräche mit Grünen am Freitag - Danach mit Union und SPD

Berlin (Reuters) - Die FDP und die Grünen wollen am Freitag weitere Gespräche zur Bildung einer Regierung führen.

Das kündigte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Mittwoch in Berlin an. Danach werde sich die FDP am Samstag auch mit der Union und am Sonntag mit der SPD beraten. Zur ersten Spitzenbegegnung mit den Grünen am Dienstagabend wollte Wissing keine weiteren Angaben machen. Es sei Vertraulichkeit vereinbart worden, und an die werde man sich halten. Am Freitag werde es dann aber auch inhaltliche Beratungen in einer größeren Runde geben, sagte Wissing.

Eine Jamaika-Koalition ist für die FDP nach den Worten Wissings weiterhin die bevorzugte Regierungsoption. Das liege an den Inhalten, an denen sich nichts geändert habe. Ob ein Jamaika-Bündnis noch realistisch sei, wollte Wissing nicht sagen. Auch zur gegenwärtigen Lage der Union wollte er sich nicht konkret äußern. Es gehe um Inhalte und nicht um Personen. Es müsse zunächst geklärt werden, ob Parteien zusammenarbeiten wollten. Dies gehe nur in bilateralen Gesprächen. Inhaltliche Fragen könnten vertieft dann in Koalitionsverhandlungen besprochen werden. Zudem habe man generell Vertraulichkeit vereinbart. Auch die FDP habe Erfahrungen mit Sondierungen gesammelt und "daraus die notwendigen Schlüsse gezogen", sagte Wissing.