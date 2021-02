Weitere Festnahmen in Dänemark - Anschlagspläne auch für Deutschland vermutet

Kopenhagen (Reuters) - Die dänische Polizei hat weitere Festnahmen bekanntgegeben im Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen, die auch Deutschland betreffen.

Sie teilte am Freitag auf einer Pressekonferenz mit, es handele sich um 13 Personen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Terroranschlag in Dänemark oder Deutschland geplant zu haben. Die Verdächtigen hätten Feuerwaffen und Substanzen gekauft, um daraus Sprengstoffe herzustellen. Die Festnahmen seien in der vergangenen Woche erfolgt. Am Donnerstag hatte die Polizei noch von sieben Festnahmen gesprochen und einer gemeinsamen Ermittlung mit den deutschen Behörden.