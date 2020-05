Weitere Lockerungen der Corona-Quarantäne in der Ukraine ab Freitag

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine wird in der Corona-Krise ab Freitag ihre strengen Quarantänemaßnahmen weiter lockern. Busse und S-Bahnen in den Städten und Regionen sollten ihren Betrieb wieder aufnehmen, wenn die Infektionszahlen in den Gegenden niedrig seien, teilte die Regierung in Kiew am Mittwoch mit.

Landesweite Verbindungen soll es nach Angaben des Regierungschefs Denis Schmygal vorerst nicht geben. Wenn sich die Lage in der Ex-Sowjetrepublik zuspitze, könnten die Regeln wieder verschärft werden, hieß es.

Das osteuropäische Land hatte Mitte März mit harten Beschränkungen auf die Pandemie reagiert. Ausländern wurde die Einreise verboten, Schulen und Universitäten sind geschlossen. Landesweit wurden seit Anfang März 19 230 Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert. 564 Menschen sind bislang in der Ukraine im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben.

Ab Montag sollen auch in den drei Großstädten Kiew, Charkiw und Dnipro die U-Bahnen wieder fahren. Zudem werden Kindertagesstätten geöffnet. Auch Grenzübergänge sollen für Ukrainer und Ausländer mit Aufenthaltstitel teilweise wieder geöffnet werden. Das gelte für das Nachbarland Moldau und Länder der Europäischen Union. Flüge ins Ausland werden ab Juni angepeilt./ast/DP/eas