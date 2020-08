Weitere Republikaner stellen sich hinter Demokraten Biden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im US-Wahlkampf haben sich weitere Republikaner hinter den Herausforderer von US-Präsident Donald Trump, den Demokraten Joe Biden, gestellt. Bidens Wahlkampfteam erklärte am Montag - anlässlich des Beginns des Parteitags der Republikaner in Charlotte (North Carolina) -, dass es mit der Unterstützung von 27 ehemaligen Kongressabgeordneten von Trumps Partei die Initiative "Republikaner für Biden" ins Leben gerufen habe. Mit dabei sei unter anderem Jeff Flake aus Arizona, der bis Anfang 2019 im Senat saß und während seiner Zeit in der Parlamentskammer einer der lautstärksten Kritiker Trumps war.

Flake wollte sich zu seiner Unterstützung Bidens später am Montag äußern. Die frühere Kongressabgeordnete Susan Molinari hatte wie auch der ehemalige Gouverneur von Ohio, John Kasich, vergangene Woche beim Parteitag der Demokraten ihre Unterstützung für Biden angekündigt.

Biden liegt in landesweiten Umfragen derzeit vor Trump. Die Erhebungen haben aber wegen des komplizierten Wahlsystems nur begrenzte Aussagekraft. Der 77-Jährige ist auf eine breite Koalition an Unterstützern angewiesen. Die Hoffnung der Demokraten ist, durch das Bekenntnis prominenter Politiker aus Trumps Partei weitere Wähler auf ihre Seite ziehen zu können./lkl/DP/nas