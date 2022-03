Weitere US-Sanktionen gegen russische Firmen und Personen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung verhängt wegen des Angriffs auf die Ukraine weitere Sanktionen gegen russische Firmen und Personen. Das US-Außenministerium und das US-Finanzministerium teilten am Donnerstag in Washington mit, 21 Unternehmen und 13 Personen würden mit Strafmaßnahmen belegt. Es gehe darum, Moskau die Möglichkeit zu nehmen, bereits verhängte Sanktionen über ein Netzwerk von Einrichtungen und Akteuren zu umgehen. Außerdem solle Russland weiter der Zugang zu westlichen Technologien verwehrt werden. Sanktionen ergingen demnach auch gegen drei Personen, denen Cyber-Angriffe zur Last gelegt würden. Vermögenswerte der Betroffenen in den USA werden demnach eingefroren, und jegliche Geschäfte oder Transaktionen mit ihnen in den USA oder durch US-Bürger werden untersagt.

Sanktionsbefugnisse würden außerdem auf weitere Bereiche der russischen Wirtschaft ausgedehnt - auf die Luft- und Raumfahrt, die Schifffahrt und den Elektronik-Sektor. Dies ermögliche die Verhängung weiterer Sanktionen in diesen Wirtschaftszweigen, hieß es weiter.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen wegen des Ukraine-Krieges gemeinsam mit internationalen Partnern bereits weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt./jac/DP/he