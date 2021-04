Weiterhin an 15.300 gefesselt: DAX impulslos

Gleiche Marken im Fokus

Nach dem ruhigen Wochenstart löste sich auch am Dienstag der DAX nicht von den bekannten Marken. Zum Mittagsgespräch, welches heute mit Daniel Saurenz geführt wurde, blickten wir vielmehr auf die Bewegungen bei Einzelwerten, da der DAX erst einmal noch nach einer Richtung suchen muss:

Über Mittag fiel der DAX dann doch noch einmal kurz und dynamisch unter 15.200 Punkte, fand jedoch wenige Minuten später zurück zur Range, die er zuvor beschritten hatte.

Mit der Wall Street Eröffnung gab es noch einmal etwas Druck auf der Unterseite. Zum Beispiel wirkten Tesla-Zahlen nach und auch die Bilanz des Mischkonzerns 3M. Dort stieg der Gewinn um 25% auf 1,6 Milliarden Dollar.

Der DAX stabilisierte sich nach einem kurzen Rutsch recht gut und pendelte sich zum Abend bei 15.250 Punkten ein. Damit blieb er in der bekannten Handelszone und vor allem auch Bandbreite von rund 100 Punkten.

Immerhin stieg die Stimmung der US-Konsumenten im April auf das höchste Niveau seit 14 Monaten.

Diese Tagesparameter umrahmten den Dienstag:

Eröffnung 15.282,84 Tageshoch 15.293,89 Tagestief 15.186,76 Vortageskurs 15.296,34 Schlusskurs 15.249,27

Ein Ausbruch aus der größeren Seitwärtsphase vom DAX ist damit erneut nicht erfolgt, doch die Chance bleibt weiterhin im Markt latent verankert. Dies zeigt die fast schon magnetische Wirkung der 15.300 im heutigen Intraday-Chart auf:

Am Abend werden nachbörslich Quartalszahlen von Alphabet, Visa, Starbucks und Microsoft erwartet, welche ebenfalls für Volatilität sorgen könnten.

Welche Aktien standen beim DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Fester notierten die Aktien der Deutschen Bank in Vorfreude auf die morgigen Quartalszahlen.

Infineon stieg ebenfalls, da der Chipmangel weiter ein brisantes Thema ist und beim Chiphersteller damit weiter für volle Auftragsbücher sorgt.

Auf der Verliererseite stand erneut Bayer. Die Übernahme von Monsanto beschäftigt Anleger bereits seit fünf Jahren und ist weiterhin eine Rechnung mit Unbekannten. Zur Hauptversammlung sollten hier weitere Details zu erwarten sein, doch ein Abschluss des Verfahrens in den USA ist weiter offen.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die aktuelle Tageskerze kratzt direkt am Aufwärtstrend, der seit Ende Februar besteht. Dies könnte eine Gefahr darstellen und gerade am Tag der FED-Sitzung bzw. am Tag danach für eine größere Bewegung sorgen.

Das Chartbild ist damit gerade aufgrund des hohen Niveaus erst einmal mit Vorsicht zu beurteilen:

Für den weiteren Wochenverlauf steht die FED-Sitzung noch im Mittelpunkt, die morgen 20.00 Uhr stattfindet.

