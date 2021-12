Neue Partnerschaft von Wejo erweitert Reichweite der EU-Mobilitätslösungen, um Fahrererlebnisse zu verbessern und Parkinfrastruktur zu entlasten

Die verstärkte Partnerschaft bringt erstmalig Livestream-Zugang zu Parkereignisdaten in die Datenumgebung von Wejo, um jede Smart City, jeden Mobilitätsdienstleister oder Infrastrukturbetreiber zu unterstützen, Parkmöglichkeiten zu identifizieren und Städte genau zu bestimmen. Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH und Wejo stimmen Ausbau der Partnerschaft auf neue Anwendungsfälle zu, um der Verwirklichung einer echten Smart City einen Schritt näher zu kommen.

Dieses nächste Kapitel im Rahmen der #DataForGood Strategie von Wejo wird unterstützt durch die Erweiterung einer Partnerschaft zwischen Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH und Wejo, die 2019 eingegangen wurde. Der Live-Fluss anonymisierter Fahrzeugdaten wird rund 10-14 Millionen spezifische tägliche Parkvorgänge von Mercedes-Benz Fahrzeugen in der EU streamen.

„Mit mehr Anwendungsfällen für eine künftige Zusammenarbeit sind wir nun bestrebt, einen langfristigen Unternehmenswert zum Nutzen von Smart City-Betreibern und Endverbrauchern zu schaffen”, so Benoit Joly, EVP Automotive & Mobility bei Wejo. „Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit Mercedes-Benz Connectivity Services ausweiten zu können, um weiterhin intelligentere, effizientere und sicherere Fahrten für alle zu schaffen.”

Diese erweiterte Partnerschaft baut das neutrale Server-Programm von Wejo aus. Ob Live oder auf Abruf - Wejo ist dem Datenschutz stets verpflichtet, um seine korrekte Anwendung sicherzustellen. Dieser Informationsfluss optimiert letztendlich einen Verkehrsstau und ermöglicht eine reibungslosere Parkerfahrung zum Vorteil der Fahrer.

Mit Millionen von Fahrzeugen rund um den Globus treibt die Verwirklichung von „Live”-Daten die datengetriebenen Lösungen von Wejo weiter voran und bietet weitere Vorteile für ein wachsendes Mobilitätsökosystem.

Über Wejo

Wejo ist der führende Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen. Durch Transformation und Interpretation von historischen Fahrzeugdaten und Daten, die fast in Echtzeit aus Fahrzeugen gesammelt werden, revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen. Wejo ermöglicht intelligentere Mobilität, indem es Billionen von Datenpunkten von über 11,9 Millionen Fahrzeugen und mehr als 60 Milliarden Fahrten weltweit über viele Fahrzeugmarken, Fabrikate und Modelle hinweg organisiert und dann diese Datenströme in großem Maßstab standardisiert und optimiert. Wejo arbeitet mit ethischen, gleichgesinnten Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, um aus diesen Daten Einsichten zu gewinnen, die Mehrwert für Verbraucher schaffen. Gestützt auf die umfassendsten und zuverlässigsten Daten, Informationen und Erkenntnisse ist Wejo dabei, eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt für alle zu schaffen. Wejo wurde 2014 gegründet und beschäftigt über 250 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Manchester (Großbritannien) und in Regionen, von denen aus Wejo weltweit operiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.wejo.com.

Über Mercedes-Benz Connectivity Services

