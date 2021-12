Welche Top-Dividendenaktien bei mir kurz vor Weihnachten unterm Baum gelandet sind? Diese 2!

Top-Dividendenaktien, die unterm Weihnachtsbaum landen? Warum nicht. Als Investor beschenkt man sich quasi mit einem wachsenden passiven Einkommen sowie idealerweise mit unternehmensorientierter Qualität, die langfristig den Wert steigert. Es ist ein Geschenk an sich selbst für die zukünftige finanzielle Freiheit.

Wie auch immer: Ich bin auch mal so frei gewesen, mir und meiner Familie zwei Top-Dividendenaktien für dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum zu legen. Zumindest habe ich sie beide noch kurz vor dem Feste nachgekauft. Welche das sind … und warum? Erfährst du, wenn du weiterliest.

Top-Dividendenaktie unterm Baum: Vonovia

Eine erste Top-Dividendenaktie, die kurz vor Ende des Jahres und vor allem kurz vor dem Weihnachtsfest in diesem Jahr in meinem Depot und damit metaphorisch unterm Baum gelandet ist, ist die von Vonovia. Auf einem Aktienkurs von 47,20 Euro sind die Anteilsscheine für mich einfach attraktiv und günstig gewesen. Vor allem mit Blick auf die Bewertung und die Wachstumsaussichten. Sowie für die allgemeine defensive Klasse.

Vonovia besitzt auf diesem Bewertungsmaß eine Dividendenrendite von knapp über 3,5 %. Sowie ein Kurs-FFO-Verhältnis von voraussichtlich ca. 17,8 für das laufende Geschäftsjahr. Das ist mir auf jeden Fall eine Investition wert gewesen. Zumal das Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie in diesem Jahr bei 10,8 % gelegen hat. Ohne Zweifel ist das ein attraktiver Wert.

Eine Top-Dividendenaktie für unter dem Weihnachtsbaum sind die Anteilsscheine jedoch auch wegen ihrer defensiven Klasse. Mit zukünftig ca. einer halben Million Wohneinheiten ist das Portfolio sehr breit diversifiziert. Einzelner Leerstand fällt kaum mehr ins Gewicht. Zudem sollte die Übernahme der Deutsche Wohnen einen weiteren moderaten Wachstumsschub bringen. Ich erwarte mittelfristig außerdem auch ein beständiges und zugleich solides Dividendenwachstum. So wie eben auch zuletzt um ca. 7,6 % im Jahresvergleich. Mit all diesen Faktoren vor der Brust bin ich überzeugt: Die Vonovia-Aktie ist eine passende, defensive, moderat wachsende Wahl für unter dem Weihnachtsbaum gewesen.

Store Capital: Reizvoller, wachstumsstarker REIT

Eine zweite Top-Dividendenaktie, die ich vor dem Weihnachtsfest noch gekauft habe, ist Store Capital. Erst kürzlich bin ich auf eine spannende Anekdote gestoßen: Seit dem Börsengang dieses Buffett-REIT ist das Portfolio von knapp über 800 Immobilien bis auf inzwischen fast 2.800 Einheiten angewachsen. Das zeigt, wie wachstumsstark dieser Real Estate Investment Trust eigentlich ist.

Die fundamentale Bewertung ist natürlich auch stimmig gewesen. Gemessen an einem Aktienkurs von ca. 33,80 US-Dollar lag das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 16,3. Auch die Dividendenrendite gefällt mir weiterhin mit über 4,5 %. Wobei Store Capital zuletzt vermehrt von weiterem Wachstum spricht. Die Funds from Operations sollen im nächsten Jahr bei mindestens 2,15 US-Dollar, maximal bei 2,20 US-Dollar liegen. Das könnte wiederum die Basis für eine weitere Dividendenerhöhung sein.

Store Capital erweitert zudem das eigene Portfolio konsequent um weitere Einheiten. Auch hier wittere ich entsprechend eine Top-Dividendenaktie, die schon heute moderat bewertet ist, aber mit einem weiteren einstelligen Wachstum langfristig eine konsequente Neubewertung anregt. Oder eben eine defensive Top-Dividendenaktie, die ich mir noch einmal für den Platz unterm Weihnachtsbaum sichern wollte.

Der Artikel Welche Top-Dividendenaktien bei mir kurz vor Weihnachten unterm Baum gelandet sind? Diese 2! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital und Vonovia. The Motley Fool empfiehlt STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images