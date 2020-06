Wells Fargo avisiert Dividendenkürzung

Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) signalisiert seinen Aktionären eine Kürzung der Dividende für das dritte Quartal, wie am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street berichtet wurde. Dies sei eine Folge des Stresstests durch die US-Notenbank Federal Reserve. Die Höhe der Ausschüttung soll nun bei Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal am 14. Juli mitgeteilt werden.

Bisher wird eine vierteljährliche Dividende von 51 US-Cents ausgeschüttet. Im Juli 2019 erfolgte eine Anhebung um 13,3 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die zehnte jährliche Steigerung der Ausschüttung in Folge, nachdem die Dividende in der Finanzkrise (2009) von 34 Cents auf 5 Cents pro Quartal gekürzt wurde.

Die Wettbewerber JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs Group sowie Morgan Stanley wollen laut bisherigen Angaben an ihrer Dividende festhalten.

Wells Fargo mit Sitz in San Franzisco wurde 1852 gegründet. Der Bankriese verfügt über ein Netz von über 7.400 Filialen, 13.000 Geldautomaten (ATMs) und beschäftigt rund 263.000 Mitarbeiter. Der größte Aktionär von Wells Fargo ist die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway der Investmentlegende Warren Buffett. Im ersten Quartal 2020 wurde ein Gewinn von 653 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 5,9 Mrd. US-Dollar) erwirtschaftet, wie am 14. April berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 17,7 Mrd. US-Dollar nach 21,6 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 52,23 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 105,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juni 2020).

Redaktion MyDividends.de