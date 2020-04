WELLS FARGO - Miese Zahlen

Wells Fargo & Co. verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD die Analystenschätzungen von 0,36 USD. Der Umsatz liegt mit 17,7 Mrd. USD unter den Erwartungen von 19,35 Mrd. USD

Diese Zahlen vermeldete das Unternehmen gestern während de US-Vorbörse. Die Aktie reagierte auf diese Zahlen mit einem Minus von 3,98 %. Auch die andere US-Bank, die gestern bereits Zahlen veröffentlichte verfehlte die Erwartungen deutlich (JPMorgan Chase). Heute folgen weitere US-Banken mit Zahlen, darunter Goldman Sachs und die Citigroup.

Die Aktie von Wells Fargo befindet sich seit einem Allzeithoch bei 66,31 USD aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Ab Dezember 2018 kam es zu einem Bodenbildungsversuch in Form eines Doppelbodens. Im November 2019 gelang sogar der Ausbruch über die Nackenlinie dieser Bodenformation. Allerdings blieben danach Anschlusskäufe aus. Anfang des Jahres, also noch einige Wochen vor dem „Coronacrash“ fiel die Aktie unter die Nackenlinie zurück und ging in einemmassive Abwärtsbewegung über. Diese führte bisher zu einem Tief bei 25,10 USD.

Nach diesem Tief erholte sich der Wert zuletzt deutlich. Allerdings scheint das log. 38,2 % Retracement bei 33,81 USD eine zu hohe Hürde zu sein. Die Aktie erreichte diese Hürde in der letzten Woche und prallt aktuell daran ab.

Neue Verkaufswelle?

Das Chartbild der Aktie von Wells Fargo macht alles andere als einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen auf 25,10 USD oder sogar auf den langfristigen Aufwärtstrend seit 1990 bei aktuell 20,03 USD abfallen. Kommt es allerdings doch noch zu einem Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über 33,81 USD, dann könnte die Erholung zu weiteren Gewinnen in Richtung 40,65 USD führen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)