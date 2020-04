Wells Fargo: Milliardenpuffer für faule Kredite lässt Gewinne schmelzen

Milliardenschwere Rückstellungen für Kreditausfälle in der Corona-Krise haben den Gewinn der US-Bank Wells Fargo einbrechen lassen. Im ersten Quartal verdiente das Geldhaus laut Mitteilung vom Dienstag lediglich 653 Millionen Dollar (595 Mio Euro), nach 5,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Bank legte 3,1 Milliarden Dollar an Finanzreserven als Krisenvorsorge zur Seite.

„Wells Fargo spielt eine wichtige Rolle für das Finanzsystem und die wirtschaftliche Stärke in unserem Land, wir nehmen unsere Verantwortung ernst, besonders in diesen beispiellosen Zeiten“, erklärte Vorstandschef Charlie Scharf. Ökonomen rechnen wegen der Corona-Pandemie, die die weltgrößte Volkswirtschaft weitgehend lahmgelegt hat, mit einem heftigen Konjunktureinbruch in den USA.

Vorbörslich musste die Aktie der US-Bank ein wenig abgeben, in den letzten Tagen konnte sie jedoch bereits eine starke Erholungsbewegung von um die 20 Prozent hinlegen. Der Fall seit dem Corona-Crash ist jedoch immer noch nicht ausgebügelt, das Minus auf 3-Monatssicht beläuft sich auf über 30 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com