Welltower schüttet 202. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Konzern Welltower Inc. (ISIN: US95040Q1040, NYSE: WELL) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 67 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Im Vergleich zum Vorquartal (0,61 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 9,8 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 23. November 2021 (Record day: 16. November 2021), wie am Donnerstag berichtet wurde.

Nach Firmenangaben ist dies die 202. Quartalsdividende in Folge. Im April 2020 wurde die Dividende von 0,87 US-Dollar auf 0,61 US-Dollar reduziert.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet, unter Annahme einer konstanten Dividende von 0,67 US-Dollar, 2,68 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 80,47 US-Dollar (Stand: 4. November 2021) 3,33 Prozent.

Welltower mit Sitz in Toledo, Ohio, operiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen besitzt Anteile an Immobilien aus der Gesundheits- und Pflegebranche. In den ersten 9 Monaten 2021 (30. September) betrug der Umsatz 3,42 Mrd. US-Dollar nach 3,48 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Gewinn lag bei 277,5 Mio. US-Dollar nach 815,1 Mio. US-Dollar im jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 24,53 Prozent im Plus und weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von 35 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. November 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de