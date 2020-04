Weltärztebund begrüßt Leopoldina-Lockerungsplan in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hält die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zur schrittweisen Öffnung in der Corona-Krise für richtig. Was die Leopoldina vorgeschlagen habe, sei genau "die Exit-Strategie, die wir gefordert haben", sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes am Dienstag im SWR. Er forderte zugleich den Aufbau eines "Monitoring-Systems" zur weiteren Beobachtung der Ausbreitung des Virus, um feststellen zu können, ob man "an der einen oder anderen Stelle wieder etwas zurücknehmen muss oder woanders etwas mehr Gas geben kann".

Eine weitere Rückkehr zur Normalität sei nur möglich, wenn Neuinfektionen und daraus folgende schwere Verläufe unterhalb der Kapazitätsgrenze des Gesundheitswesens blieben. Die Kliniken in Deutschland sieht Montgomery gut gerüstet. Im Gegensatz zu Frankreich, wo man das Gesundheitssystem "kaputtgespart" habe, sei Deutschland wesentlich besser vorbereitet gewesen./jr/DP/fba