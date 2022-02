Weltklimabericht: Umweltministerin kündigt entschlossenes Handeln an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat anlässlich des neuen Berichts des Weltklimarates (IPCC) ein entschlossenes Handeln im Kampf gegen die Erderwärmung angekündigt. Dazu gehöre auch eine konsequente Anpassung an Folgen des Klimawandels wie Starkregen, Hitzewellen und andere Extremwetterereignisse, erklärte die Ministerin am Montag. Eine vorsorgende Anpassungsstrategie werde klare Ziele vorgeben, kündigte Lemke an. Mit einem Sofortprogramm Klimaanpassung, das in der nächsten Zeit verabschiedet werden soll, will die Bundesregierung ihre Anstrengungen deutlich hochfahren.

Lemke betonte auch, dass Deutschland sich unabhängiger von Rohstoffimporten aus dem Ausland machen müsse. Davon hänge auch der Erfolg von Anpassungsmaßnahmen ab. "Die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten und Klimaschutz sind dringendere Aufgaben denn je. Nur wenn wir beides ernsthaft voranbringen, können wir auch die notwendige Anpassung an die Klimakrise bewältigen."

Der Weltklimarat hatte am Mittag seinen jüngsten Bericht zur Erderhitzung und ihren Folgen vorgestellt. Demnach führt der Klimawandel bereits zu gefährlichen Veränderungen der Natur - was zur Folge hat, dass Milliarden Menschen immer stärker darunter leiden. Die Auswirkungen träten "viel schneller" auf und seien "zerstörerischer und weitreichender als vor 20 Jahren erwartet", wie die mit dem IPCC-Bericht befasste Arbeitsgruppe mitteilte.

Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, nannte die Klima-Entwicklungen "sehr beunruhigend". Der neue IPCC-Bericht stimme aber auch zuversichtlich, da er zeige, dass Anpassungsmaßnahmen weltweit zunehmend umgesetzt würden. Das gelte auch für Deutschland, sagte Messner. Im vergangenen Jahr hatte die frühere Bundesregierung einige zusätzliche Fördermaßnahmen auf den Weg gebracht - unter anderem, um Einrichtungen wie Kitas oder Altenheime besser für Extremwetterereignisse zu wappnen./faa/DP/stk