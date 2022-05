Weltsozialforum in Mexiko: Menschenrechte und Klimaschutz im Fokus

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - In Mexiko-Stadt hat mit einem Marsch zum Tag der Arbeit und mehreren Aktivitäten am Sonntag das Weltsozialforum begonnen. Die Veranstaltung bietet bis zum 6. Mai unter anderem Workshops, Diskussionen und Seminare zu sozialen Themen wie Menschenrechte, Gleichberechtigung, Demokratie und Klimawandel sowie gegen Krieg und Rassismus. Ein Teil ist live im Internetstream zu verfolgen. Das Forum wurde 2001 in Porto Alegre in Brasilien als Gegenbewegung zum Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet. Bisher trafen sich die Teilnehmer - meist Vertreter von Nichtregierungsorganisationen - überwiegend in Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas. Brasilien richtete die Veranstaltung bereits mehrere Mal aus./mfa/DP/zb