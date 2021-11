Weltwirtschaftsforum zeichnet AgroAmerica mit „New Champions“-Preis aus

AgroAmerica erhielt den „New Champions Award“ 2021 - in der Kategorie Hervorragende Leistungen im Bereich der unternehmerischen Sozialverantwortung für das HDC-Projekt (Human Development Center), das aus einer Klinik, einer Forschungseinrichtung und einer Schule für die Kinder von Arbeitskräften besteht und im Südwesten von Guatemala zur Förderung von Gesundheit, Bildung und regionaler Entwicklung beiträgt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211110006537/de/

AgroAmerica’s Human Development Center project received the New Champions Award 2021 endorsed by the World Economic Forum in the category of Excellence in Social Responsibility. A project built in 10ha of land donated by AgroAmerica for the construction of a Medical Clinic, Research Center and school for worker’s children in Southwestern Guatemala. (Photo: Business Wire)

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 wird das Center gemeinschaftlich von der University of Colorado, Project Cure, Funsalud (einer Stiftung für die umfassende Gesundheit der Einwohner Guatemalas) und AgroAmerica betrieben. Das angestrebte Ziel ist ein Beitrag zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Bis heute hat die Klinik verschiedenste Leistungen für mehr als 35.000 Patienten erbracht, darunter medizinische Behandlungen, Zahnpflege und eine Geburtsklinik. Die Programme des Gemeinschaftszentrums konzentrieren sich auf die Gesundheit von Mutter und Kind sowie auf die Entwicklung von Jugendlichen. Von 2014 bis 2020 haben 3343 Kinder und 1976 Frauen an den Programmen zur Senkung der Mütter- und Säuglingssterblichkeit sowie zur Verbesserung des Ernährungszustands in der Region teilgenommen. Dadurch konnte der Anteil an mangelernährten Kindern deutlich unter den landesweiten Durchschnitt von 50 Prozent gesenkt werden.

Das Forschungszentrum ergänzt die Arbeit des HDC. Sein Hauptziel ist die wissenschaftliche Erforschung der Grundursachen für die in der Region beobachteten Gesundheitsprobleme, indem die Häufigkeit von Krankheitsfällen wie Zikafieber, Chikungunyafieber, Denguefieber, Durchfall und neuerdings auch COVID-19 gemessen wird, damit Maßnahmen zur Ausmerzung dieser Krankheiten entwickelt werden können.

„Wir sind überwältigt von dieser Ehre“, sagte Fernando Bolaños, CEO von AgroAmerica. „Auszeichnungen wie diese bewegen und inspirieren andere Organisationen, Unternehmen und Personen dazu, sich uns anzuschließen, einen positiven Beitrag für unsere Umwelt zu leisten und weltweite Normen für nachhaltige Geschäftspraktiken, angemessene Unternehmensführung, Innovationen und Sozialverantwortung festzulegen. Wir gratulieren allen ‚New Champions‘!“

New Champions des WEF

Die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als New Champions bezeichneten Unternehmen sind dynamische und wachstumsstarke Unternehmen, die neue Geschäftsmodelle, aufkommende Technologien und nachhaltige Wachstumsstrategien im Rahmen der vierten industriellen Revolution propagieren.

Der „New Champions Award“ ist eine Initiative, mit der herausragende Bemühungen von Mitgliedern der New-Champions-Gemeinschaft identifiziert und honoriert werden sollen, wodurch starke Marktsignale gesetzt und innovative Lösungen zur Revitalisierung unserer Gesellschaft aufgebaut, Technologien und Innovationen beschleunigt und verantwortungsbewusste Führungsmaßnahmen gefördert werden. Die Bekanntgabe der Preisträger unter den New Champions des Weltwirtschaftsforums finden Sie hier.

Über AgroAmerica:

AgroAmerica ist ein diversifiziertes und vertikal integriertes Unternehmen in Familienbesitz, das in der agrarindustriellen Produktion, Verarbeitung, Vermarktung und dem Vertrieb von nachhaltigen Nahrungsmitteln und Lebensmittelzutaten von höchster Qualität tätig ist und sich durch unternehmerische Sozialverantwortung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mensch und Natur einsetzt. https://agroamerica.com/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211110006537/de/

Javier Aguirre

sustainability@agroamerica.com