Wemade kündigt spezielles globales MIR4-Neujahrsereignis an

Ein neues Mysterium, Bok Yangjeo, wird hinzugefügt

Zusätzliche Inhaltsaktualisierungen für Spieler in einem hohen Level umfassen:

Boss Raid „Verlassener König“

Boss Raid „Scharlach-Feuerdrachen-Nest“

Clanexpedition „Donner-Blaujade-Palast“

Am 21. Dezember wird der Startschuss für eine neue NFT-Börse fallen, an der Charaktere gehandelt werden können. Spieler können Charaktere über Level 60 versiegeln, die einen Power Score von 100.000 oder mehr haben, und sich mit anderen Spielern als NFTs austauschen. Die Spieler werden für das Eigentum an ihren Charakteren anerkannt, für die sie so hart gearbeitet haben, und werden in der Lage sein, einen Spieler-zu-Spieler-Handel über ein sicheres Transaktionssystem in der NFT-Börse durchzuführen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

