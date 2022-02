Wemade stellt neues Staking-Spiel für MIR4 vor

Das globale NFT-Charakter-Staking-Spiel MIRAGE wird vorgestellt.

Wemade hat das neue NFT-Charakter-Staking-Spiel MIRAGE vorgestellt. Es ist eine Erweiterung des Multiversums seines viel gelobten MMORPG-Spiels MIR4.

MIRAGE ist ein revolutionäres Staking-Spiel. Es spielt in einem Paralleluniversum, das unabhängig von MIR4 existiert, aber weiterhin mit dem mit Draco funktionierenden Ökosystem vernetzt ist. Die Spielenden können ihre NFT-Charaktere aus MIR4 in der webbasierten MIRAGE-Welt einsetzen, um an verschiedenen speziellen Orten im Verborgenen Tal nach Darksteel und Septaria zu schürfen. MIRAGE bietet eine neue Staking-Methode, die auf den Grundlagen des Makromanagements aufbaut: Die NFTs der Charaktere werden zu spielbaren Vermögenswerten

MIRAGE ist ein revolutionäres Staking-Spiel. Es spielt in einem Paralleluniversum, das unabhängig von MIR4 existiert, aber weiterhin mit dem mit Draco funktionierenden Ökosystem vernetzt ist. Die Spielenden können ihre NFT-Charaktere aus MIR4 in der webbasierten MIRAGE-Welt einsetzen, um an verschiedenen speziellen Orten im Verborgenen Tal nach Darksteel und Septaria zu schürfen. MIRAGE bietet eine neue Staking-Methode, die auf den Grundlagen des Makromanagements aufbaut: Die NFTs der Charaktere werden zu spielbaren Vermögenswerten, wodurch die Bandbreite der wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb des MIR4-Ökosystems erweitert wird.

Für die Teilnahme brauchen die Spielenden ein WEMIX Wallet Account und müssen einen oder mehrere NFT-Charaktere in ihren MIRAGE Roster aufnehmen. Wer kein MIR4-Spiel-Account hat, kann weiterhin durch Einloggen in die WEMIX Wallet teilnehmen.

Für den Eintritt in das Verborgene Tal von MIRAGE braucht man Vigor. Das erhält man im Tausch gegen Hydra, ein Spiel-Token in MIR4. Es gibt eine Höchstzahl von Charakteren, die in jedem Verborgenen Tal eingesetzt werden können, und sobald ein Verborgenes Tal voll ist, können andere Spielende versuchen, den schwächsten Charakter im Tal mit einem „Assault“ anzugreifen. Ist der Angriff erfolgreich, dann wird das Staking des NFT-Charakters mit dem niedrigsten Rang entfernt, und dieser NFT-Charakter kann nun verwundet werden. Ein verwundeter Charakter ist vorübergehend daran gehindert, das Verborgene Tal wieder zu betreten. Bis zu fünf NFT-Charaktere können in jedem Verborgenen Tal eingesetzt werden. Werden mehr als zwei Charaktere platziert, dann gibt es zusätzliche Boni für die jeweilige Partei.

Wemade wird weiterhin spannende neue Systeme entwickeln, um MIRAGE und das Multiversum von MIR4 zu erweitern und am spielübergreifenden Ökosystem zu arbeiten.

Hinweis

Wemade bietet die globale Blockchain-Plattform WEMIX an, auf der Spiele aller Arten in Blockchain-Spiele umgewandelt werden können. Derzeit werden bereits etliche Spiele auf WEMIX unterhalten, das Ziel ist aber, bis Ende 2022 auf 100 Spiele zu kommen, deren Hauptwährung der WEMIX Token ist.

MIR4 Mirage Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=m05v3jHvL6E

