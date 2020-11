Weng Fine Art veröffentlicht Dividendenvorschlag

Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606) will der virtuellen Hauptversammlung am 18. Dezember 2020 eine von 0,20 Euro auf 0,25 Euro pro Aktie erhöhte Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen.

Zusätzlich soll aus Anlass des 25jährigen Jubiläums der Weng Fine Art AG ein Bonus von 1,20 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden, so dass sich eine Gesamtdividende von 1,45 Euro je Aktie ergibt. Die Dividende soll im Wesentlichen als Sachausschüttung erfolgen, wie am Montag mitgeteilt wurde. Dafür würden nach aktuellem Stand 850.000 B-Aktien der Schweizer E-Commerce-Tochtergesellschaft ArtXX AG im Verhältnis 3:1 an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Für je drei Aktien der Weng Fine Art AG wird eine Aktie der ArtXX AG übertragen.

Die Sachausschüttung führt bei der Weng Fine Art AG zur Aufdeckung von stillen Reserven, wodurch noch in 2020 ein zusätzlicher Gewinn nach Steuern von mehr als 2,5 Mio. Euro entstehen wird, wie weiter berichtet wurde. Damit erhöht sich die Gewinnprognose für die WFA-Gruppe für das laufende Geschäftsjahr auf mindestens 4,5 Mio. Euro nach Steuern.

Die Weng Fine Art AG ist ein Kunsthandelsunternehmen, das im Stammgeschäft gewerbliche Adressen (B2B) wie Auktionshäuser sowie Händler und Galerien beliefert. Hinzu kommt seit 2015 das in der Schweizer Tochter ArtXX AG (ehemals WFA Online AG) angesiedelte E-Commerce-Geschäft mit Editionen zeitgenössischer Künstler.

Redaktion MyDividends.de