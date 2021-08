Wenig Geld zum Investieren? Warum ein Depot mit nur fünf Aktien völlig ausreichend sein könnte!

Manchmal kommt einem das Leben wirklich etwas ungerecht vor. Zum Beispiel dann, wenn man die großen Vorteile von Aktien erkannt hat, aber denkt, dass man nicht genug Geld zum Investieren übrig hat. Denn es hält sich ja nachhaltig der Glaube, dass sich der Aktienkauf nur mit größeren Summen lohnt. Doch warum ist das eigentlich so, sollte man sich an dieser Stelle einmal fragen.

Zum einen war es früher relativ teuer, sein Geld an der Börse für sich arbeiten zu lassen. Denn jeder Kauf oder Verkauf hat damals noch richtig Geld gekostet. Doch diese Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei und Aktien zu handeln, ist heute so billig wie nie zuvor. Außerdem kann man mittlerweile auch für sehr kleine monatliche Beträge sogenannte Aktiensparpläne abschließen.

Zum anderen ist es ja kein Geheimnis, dass man an den Aktienmärkten sein Kapital weit streuen sollte. Dadurch wird in der Regel nämlich das Risiko etwas reduziert. Und so kommt es, dass viele angehende Investoren glauben, ein Aktiendepot müsse aus diesem Grund mindestens eine bestimmte Anzahl von Werten enthalten. Doch da dies dann tatsächlich etwas kapitalaufwendiger ist, schrecken nicht wenige potenzielle Anleger davor zurück.

Warum nicht nur fünf Aktien kaufen?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht möglich ist, auch mit wenigen Titeln im Depot einen geruhsamen Schlaf zu finden? Meiner Meinung nach kann dies durchaus gelingen. Es hat nun mal nicht jeder gleich 50.000 Euro an Ersparnissen zur Hand, die er in den Aktienmarkt investieren kann. Ich zum Beispiel habe meine Börsenkarriere mit dem Kauf von nur zwei Aktien begonnen. Und längere Zeit gesellte sich auch erst einmal keine dritte dazu.

Aber schauen wir einmal, ob nicht wirklich auch mit nur fünf Aktien ein Depot relativ ausgewogen bestückt werden könnte. Ich denke an dieser Stelle, dass dies sicherlich zu realisieren ist. Was die Branchenmischung angeht, dürfte es wohl ausreichend sein, wenn man sich hier auf fünf Kernbereiche konzentriert. Welche man hier favorisiert, bleibt jedem selbst überlassen. Doch sollte man vielleicht darauf achten, dass sie möglichst wenig in Korrelation zueinander stehen.

Auch sollten die gekauften Aktien nicht nur aus Deutschland stammen, sondern auch hier sollte man Werte aus verschiedenen Ländern wählen. Um das Risiko aber nicht unnötig zu erhöhen, könnte es hier sinnvoll erscheinen, nur auf die großen und etablierten Märkte in Europa und Nordamerika zu setzen. So könnte man sich bei nur fünf Aktien beispielsweise eine aus Deutschland, eine zweite aus einem anderen europäischen Land und noch drei aus den USA in sein Depot legen.

Damit dürfte meines Erachtens eine ausreichende Streuung erreicht sein. Und auch dem Anlageerfolg sollte es keinen Abbruch tun. Denn mir persönlich ist derzeit keine Studie bekannt, die besagt, dass man mit 50 Aktien im Depot erfolgreicher ist, als wenn man nur fünf Titel sein Eigen nennt.

Mein Fazit

Auch wer etwas weniger Geld zur Verfügung hat, sollte auf jeden Fall darüber nachdenken, es in Aktien zu investieren. Auch wenn es anfangs nur für fünf Aktien reicht, dürften in meinen Augen die Chancen wesentlich größer sein als die Risiken. Und wie oben bereits dargelegt, sollte eine angemessene Diversifikation auch mit einigen wenigen Aktien hinzubekommen sein. Eines sollte man allerdings nie vergessen. Der große Börsenerfolg stellt sich in der Regel meistens erst langfristig ein. Und zwar egal wie viele Werte man letztendlich im Depot hat.

Der Artikel Wenig Geld zum Investieren? Warum ein Depot mit nur fünf Aktien völlig ausreichend sein könnte! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

