Weniger Aufträge im Maschinenbau - Corona-Hammer kommt noch

Düsseldorf (Reuters) - Die Maschinenbauer in Deutschland erwarten nach einem noch überschaubaren Rückgang der Aufträge im Februar die volle Wucht der Corona-Krise in den kommenden Monaten.

Im Februar verfehlten die Auftragseingänge ihr Vorjahresniveau um vier Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Freitag mitteilte. Während die Inlands-Bestellungen um sechs Prozent gesunken seien, habe das Minus im Ausland drei Prozent betragen. "Das ist die Ruhe vor dem Sturm", sage VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Das wirkliche Ausmaß der Folgen der Corona-Pandemie werde sich erst in den Auftragszahlen für März und den nachfolgenden Monaten zeigen. 84 Prozent der VDMA-Mitglieder hätten in einer Umfrage von Ende März gravierende bis merkliche Auftragseinbußen gemeldet.