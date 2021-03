Weniger Beschäftigte in der deutschen Industrie

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie beschäftigt wegen der Corona-Krise deutlich weniger Mitarbeiter.

Ende Januar waren rund 5,4 Millionen Menschen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten tätig. Das seien knapp 161.000 oder 2,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Dezember gab es ein Minus um 0,7 Prozent.

Einen Rückgang gab es in fast allen Branchen. "Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 6,6 Prozent", hieß es. Bei den Herstellern von Metallerzeugnissen gab es ein Minus von 5,0 Prozent im Vergleich zum Januar 2020, bei den Maschinenbauern von 4,8 Prozent und in der Fahrzeugindustrie von 3,8 Prozent. Wenig verändert hat sich die Zahl in der Chemiebranche mit minus 0,5 Prozent. Die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln meldeten sogar einen Anstieg von 1,4 Prozent. Kurzarbeitende zählen jeweils als Beschäftigte, weshalb sich Veränderungen bei der Kurzarbeit nicht in den Beschäftigtenzahlen niederschlagen.

Die Corona-Krise schlug auch auf die geleisteten Arbeitsstunden durch. Sie nahmen im Vergleich zum Januar 2020 um 10,4 Prozent auf 650 Millionen Stunden ab. Allerdings zählte der Monat diesmal zwei Arbeitstage weniger. Die Entgelte für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe summierten sich auf rund 23,4 Milliarden Euro - ein Rückgang um 2,2 Prozent. Kurzarbeitergeld ist kein Bestandteil des nachgewiesenen Entgelts.