Weniger Müll, mehr reparieren: EU-Kommission präsentiert Aktionsplan

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission legt am Mittwoch (11.30 Uhr) einen Aktionsplan zur Vermeidung von Müll und zur optimalen Nutzung von Rohstoffen vor. Dazu gehören nach vorab bekannt gewordenen Informationen auch neue Vorschriften für elektronische Geräte wie Handys: Sie sollen leichter reparierbar werden, damit sie länger genutzt werden können. Verbraucher sollen ein "Recht auf Reparatur" bekommen.

Das Ziel einer Kreislaufwirtschaft - also der möglichst vollständigen Wiederverwertung von Produkten - hat die Kommission schon vor Jahren ausgegeben. Bereits 2015 wurde ein Aktionsplan veröffentlicht. Weltweit wachsen die Müllberge jedoch weiter. Gleichzeitig könnte sich der Bedarf an Produktionsstoffen in den nächsten 40 Jahren verdoppeln, wenn nicht gegengesteuert wird./vsr/DP/fba