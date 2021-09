Wenn der DAX korrigiert … auf diese Top-Aktie setze ich, um mein passives Einkommen zu erhöhen

Wenn der DAX korrigieren sollte, ist das für Foolishe Investoren natürlich ein Anlass, wieder auf die Suche nach günstigen Top-Aktien zu gehen. Auch wenn unser heimischer Leitindex mit 30, bald 40 verschiedenen Aktien wenig Diversifikation besitzt, ist eine solide, defensive Klasse grundsätzlich vorhanden.

Ja, sogar Möglichkeiten, um das passive Einkommen zu erhöhen, existieren im DAX. Hier ist jedenfalls meine Top-Aktie, auf die ich in einer Korrektur setzen würde, um diesem Ziel gerecht zu werden. Kleiner Hinweis: Es ist natürlich kein Insider-Tipp. Aber möglicherweise eine Chance, die so mancher Investor derzeit falsch bewertet.

Wenn der DAX korrigiert: Münchener Rück erneut im Depot

Sollte der DAX irgendwann einmal marktbreit korrigieren, so ist es die Aktie der Münchener Rück, die erneut in meinem Depot landet. Zumindest wenn sich bei dieser Top-Aktie erneut ein attraktiver Discount ergeben sollte, erhöhe ich den Einsatz bei dem DAX-Rückversicherer. Das hängt mit dem Dividendenpotenzial, aber eben auch der eigentlich defensiven Klasse zusammen.

Die Münchener Rück und defensive Klasse? So mancher Investor dürfte sich das derzeit grundsätzlich fragen. Ja, ich glaube, dass an dieser These etwas dran ist. Auch wenn derzeit viel um die Unwetterlage in Deutschland sowie das Schadensmaß vom Juli und die Hurrikan-Saison in den USA berichtet wird. Ohne Zweifel sind das mögliche Belastungen. Aber Risiken sind nun mal das Geschäft des Rückversicherers.

Wenn der DAX korrigiert, könnte der Preis das Risiko jedenfalls definitiv wert sein. Neben den Möglichkeiten für ein passives Einkommen, die wir gleich noch besprechen wollen, konnte der Rückversicherer über fünf Jahrzehnte konsequent profitabel performen. Möglicherweise nicht in jedem einzelnen Jahr. Aber in Summe in einer ausreichenden Art und Weise, um die eigene Dividende über fünf Jahrzehnte lang nicht ein Mal senken zu müssen. Das ist der Grund, warum ich die Aktie als defensiv bezeichnen würde.

Mit Blick auf diese Top-Aktie und die passiven Einkommensmöglichkeiten erkennen wir heute eine Dividendenrendite von ca. 4 %. Allerdings könnte sich dieses Bewertungsmaß in einer Korrektur im DAX weiter verbilligen. Zudem beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf einen Wert von ca. 12, sobald die Münchener Rück einen Gewinn in Höhe von 2,8 Mrd. Euro erreicht. Gemäß der noch aktuellen Prognose ist das bereits im laufenden Geschäftsjahr.

Meine Top-Aktie in der Korrektur

Die Aktie der Münchener Rück ist im DAX daher eine Top-Aktie für mich, wenn es zu einer Korrektur kommen sollte. Ohne Zweifel kann ich damit mein passives Einkommen erhöhen. Schon jetzt erscheint die Aktie nicht zu teuer. Aber: Ich bin hier bereits solide investiert.

Kommt es zu einer volatilen Phase, schlage ich jedoch erneut zu. Ab einer Dividendenrendite von 5 % könnte die Aktie definitiv interessant sein. Wie gesagt: Mit Blick auf die defensive Klasse und die Möglichkeiten, ein passives Einkommen zu generieren.

