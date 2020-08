Wenn du im Januar 10.000 Dollar bei Amazon investiert hättest, wäre das hier das Resultat

Amerikas Kampf gegen COVID-19 hat die Wirtschaft einiges gekostet. Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um 32,9 % gesunken und die Zahl der Arbeitslosen ist auf 40 Millionen angestiegen. Aber nicht alle leiden gleichermaßen.

Die fast landesweiten „Bleiben-Sie-zu-Hause“-Maßnahmen und das Social Distancing hat viele Amerikaner dazu veranlasste, ihr Zuhause nicht einmal zum Einkaufen zu verlassen. Aufgrund dieser Trends konnten E-Commerce-Unternehmen wie Amazon.com wichtige Dienstleistungen in Bereichen wie Lebensmittellieferungen und Internetshopping ausbauen und anbieten. Und ihre Geschäfte konnten infolgedessen gut wachsen.

Allein im ersten Quartal 2020, das nur einen Teil der Pandemie erfasste, steigerte Amazon seine Verkäufe von 21 % im vierten Quartal 2019 im Jahresvergleich auf über 26 %. Im zweiten Quartal, als sich die Einkaufstrends unter COVID-19 klarer herauskristallisiert hatten, stiegen Amazons Verkäufe um 40 %. Darüber hinaus haben sich die Gewinne auf 5,2 Milliarden Dollar fast verdoppelt.

Dieses Wachstum ist den Investoren nicht entgangen. Die Amazon-Aktie, die dieses Jahr mit 2.040 Dollar begann, schloss am Donnerstagnachmittag mit einem umwerfenden Kurs von 3.225 Dollar. Diese Entwicklung stellt einen Zuwachs von 58 % seit Beginn des Jahres 2020 dar. Ein Investor, der im Januar Amazon-Aktien im Wert von nur 10.000 Dollar kaufte (etwa fünf Aktien und vielleicht noch ein paar gestückelte Aktien), würde nun auf einem Gewinn von 5.800 Dollar sitzen. Und damit Amazon-Aktien im Wert von 15.800 Dollar besitzen.

Nicht schlecht für weniger als acht Monate Arbeit.

John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. Rich Smith besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon und Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon.

Dieser Artikel wurde von Rich Smith auf Englisch verfasst und wurde am 07.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

