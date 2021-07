Wenn ich aktuell nur noch zwei Dividenden-Aktien kaufen könnte, dann wären es diese!

Aktien sind teuer, keine Frage. Das hat nicht nur etwas mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau zu tun. Auch die fortwährenden Programme der Notenbanken zum Kauf von Staatsanleihen sorgen für enorme Liquidität im Markt.

Bei der Aktienauswahl sollte ein konservativer Fool daher sorgfältig prüfen, welche langfristigen Investments noch attraktiv sein könnten. Mit Blick auf die aktuellen Dividenden-Champions würde ich aktuell nur noch den Energie- und Gaskonzern Consolidated Edison sowie den Softdrink-Konzern Coca-Cola auf meine Watchlist setzen.

Beide Aktien rentieren aktuell über der 3-%-Marke und versprechen weiter steigende Dividenden. Wagen wir mal einen kleinen Blick auf diese beiden Dividenden-Aktien.

Zwei Dividenden-Aktien für das Niedrigzinsumfeld

Bei dem Energiekonzern Consolidated Edison handelt es sich um einen in York City ansässigen Energie- und Gasversorger, der ausschließlich in den USA agiert und die Region New York City und Umgebung mit Strom und Gas versorgt. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf aktuell knapp 26 Milliarden US-Dollar (Stand: 12.7.21) bei einem Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2020 von 12,3 Mrd. US-Dollar sowie einem operativen Gewinn von 2,7 Mrd. US-Dollar.

Das Geschäft läuft relativ stabil, wie man es üblicherweise von einem konservativ geführten Versorger erwartet. Und dennoch gibt es Wachstumsfantasie, denn Consolidated Edison ist der zweitgrößte Solarstromproduzent in Nordamerika und der siebtgrößte weltweit.

Grüne Energie sollte in Zukunft stärker gefragt sein denn je und könnte das Unternehmenswachstum anfachen. Hierfür sind zwar neue Investitionen erforderlich, diese könnten sich am Ende aber auch für die Aktionäre lohnen.

Die Aktie wird aktuell mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 sowie einer Dividendenrendite von 4,2 % gehandelt (Stand: 12.7.21, Reuters).

Auch die Coca-Cola-Aktie ist ein Favorit von mir in dieser Marktphase. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des in Atlanta ansässigen Unternehmens beläuft sich auf knapp 25 bei einer Dividendenrendite von 3,1 % (Stand: 12.7.21, Reuters). Günstig ist die Aktie damit zwar nicht, im Vergleich zu anderen Top-Value-Aktien könnte man die Bewertung aber mit einem zusammengekniffenen Auge noch als akzeptabel einstufen.

Nachdem der weltweit führende Softdrink-Konzern das schwierige Corona-Jahr 2020 mit einem Umsatzverlust von 11,4 % auf 33 Mrd. US-Dollar abgeschlossen hat, stehen nun die Zeichen auf Erholung.

Im ersten Quartal 2021 konnten die Nettoumsätze um 5 % auf 9 Mrd. US-Dollar erhöht werden. Das operative Ergebnis legte um 14 % auf 2,7 Mrd. US-Dollar zu.

Zuversichtlich gestimmt ist das Management auch für das Gesamtjahr 2021. Hier erwartet es einen bereinigten organischen Umsatzzuwachs im hohen einstelligen Bereich. Am Ende soll dann ein bereinigter Free Cashflow von mindestens 8,5 Mrd. US-Dollar stehen.

Damit würde Coca-Cola wieder seine nachhaltig hohen Free Cashflows unter Beweis stellen. Diese können letztendlich für großzügige Dividendenzahlungen sowie auch für Aktienrückkäufe eingesetzt werden.

Die Chancen stehen damit gut, dass das Allzeithoch vor der Corona-Krise, im Frühjahr 2020, wieder erreicht werden kann. Langfristig muss das Unternehmen aber an seinem Produktportfolio arbeiten, denn zuckerhaltige Getränke liegen aktuell weniger im Trend.

Der Artikel Wenn ich aktuell nur noch zwei Dividenden-Aktien kaufen könnte, dann wären es diese! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Coca Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: flickr/Elvis Fool