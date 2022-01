Wenn ich jetzt, Anfang 2022, nur 1 Aktie kaufen dürfte, diese wäre es

Jetzt, Anfang 2022, nur eine Aktie kaufen? Uff, da müsste ich mich aber ordentlich einschränken. Jedenfalls glaube ich, dass grundsätzlich Teladoc Health noch immer eine gute Wahl wäre. Allerdings sehe ich für diesen Artikel heute ein Problem, was diese Wahl betrifft.

Ich habe Ende des Jahres 2021 bereits geschrieben, dass das meine Top-Wahl wäre, wenn ich bis zum Jahreswechsel nur noch eine Aktie kaufen dürfte. Ganz ehrlich: Es wäre langweilig, erneut auf diese Aktie hinzuweisen. Wobei ohne Zweifel die Telemedizin ein gigantischer Megatrend ist und dieser Top-Akteur erst an die Spitze des Marktpotenzials kratzt.

Aber wechseln wir das Thema: Nicht weniger interessant ist für mich Roku. Daher wähle ich jetzt im Moment diese Aktie als Wachstumsaktie aus, wenn ich nur eine kaufen dürfte. Blicken wir auf die vielen Katalysatoren, die ich auch hier langfristig orientiert noch sehe.

Nur 1 Aktie kaufen: Roku mit Ökosystem, Wachstum und Bewertung

Roku wäre die eine Aktie, die ich in diesem Szenario wählen würde. Ohne Zweifel investiere ich inzwischen auch regelmäßiger in diese Anteilsscheine. Sie hat sich bereits des Öfteren auf meiner Kaufliste befunden. Aber werden wir inhaltlich: Hier sind die Gründe, warum es ausgerechnet diese Anteilsscheine trifft.

Roku macht eine Menge Fortschritte. Das Umsatzwachstum des Unternehmens lag zuletzt bei über 50 % im dritten Quartal. Wobei die Hardware-Erlöse um ca. 26 % im Jahresvergleich eingebrochen sind. Die Plattform-Umsätze sind wiederum um über 80 % gestiegen. Das ist das Wachstum, das Foolishe Investoren bei dem Streaming-Akteur sehen wollen. Zumal das Plattformgeschäft das ist, was eigentlich für Wachstumsinvestoren das relevantere ist.

Neben dem vermeintlich schwächelnden quantitativen Wachstum gibt es auch qualitativ ein ganze Menge Spannendes. Beispielsweise den Content. Das Management von Roku setzt auf eigene Inhalte und baut diese Sparte sukzessive aus. Auch damit möchte man die Anziehungs- und Bindungskraft der eigenen Plattform erhöhen. In den USA hat jeder dritte verkaufte Smart-TV das „Betriebssystem“ vorinstalliert. Content kann diese Basis noch bedeutend erweitern.

Aber auch anderweitig gibt es eine Menge Fortschritte. Ob es immer mehr Umsatz je Nutzer ist, zuletzt über 40 US-Dollar per Ende des dritten Quartals, oder das Marketing-Geschäftsmodell, das den Streaming- und Connected-TV-Ansatz um einen weiteren Megatrend erweitert. Die Nutzer im Ökosystem, übrigens über 56 Mio. per Ende des letzten Quartals, gilt es auch damit besser zu monetarisieren. Im Kern erkennen Foolishe Investoren ein starkes Ökosystem aus Streaming, digitaler Werbung, Content und einer starke Plattform. Das ist ohne Zweifel viel, was für Investoren attraktiv sein kann. Und das aufgrund eines Discounts, weil das Wachstum im Moment vermeintlich schwächer ist. Wobei das Plattform-Wachstum mit über 80 % das größere wachstumsstarke Filetstück im Unternehmen ist.

Meine Wahl … auch deine?

Wenn ich nur eine Aktie zu Beginn des Jahres 2022 kaufen dürfte, so wäre es Roku. Wie gesagt: Auch Teladoc Health wäre für mich eine Top-Wahl. Zum Jahreswechsel beträgt der Discount jedoch auch hier noch ca. 50 %, bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 30,6 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,25 finde ich auch diese Chance überaus attraktiv, unternehmensorientiert.

Der Artikel Wenn ich jetzt, Anfang 2022, nur 1 Aktie kaufen dürfte, diese wäre es ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku und Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images