Wenn ich jetzt nur 1 Dividendenaktie kaufen dürfte: Diese wäre es!

Stell dir vor, dir sagt jemand: Du darfst jetzt in der Korrektur nur eine einzige Dividendenaktie kaufen. Was würdest du tun? Diese Frage hilft mir stets, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich in meiner Auswahl limitiert bin, finde ich heraus, ob ich entsprechend fokussiert bin.

Diese Frage habe ich mir jetzt ein weiteres Mal gestellt. Und ich komme zu dem Entschluss, dass die Aktie der Münchener Rück die Dividendenaktie wäre, in die ich investieren würde, dürfte ich nur eine kaufen. Jetzt sind die Konditionen ziemlich attraktiv und eigentlich so preiswert wie lange nicht mehr.

Wenn ich nur eine Dividendenaktie kaufen dürfte: Münchener Rück

Die Aktie der Münchener Rück besitzt im Moment eine Ausgangslage, die in wirklich vielerlei Hinsicht sehr attraktiv ist. So zahlt die Dividendenaktie in diesem Jahr 11,00 Euro an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 234,70 Euro liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 4,7 %. Zwar sind die 5 % Dividendenrendite damit weg. Aber möglich wäre es in der derzeitigen Volatilität, dass wir selbst diese Bewertungsverhältnisse wiedersehen.

Die Historie ist und bleibt stark: Seit dem Jahre 1969 schüttet das Management eine stets konstante Ausschüttung an die Investoren aus. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von knapp über 50 % ist die Dividende außerdem nachhaltig. Das sind die Basics, die Investoren vermutlich kennen.

Aber das eigentlich Entscheidende der Dividendenaktie Münchener Rück ist die Gesamtbewertung für die Aussichten. Gemessen an einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 12 ist die fundamentale Bewertung jetzt ansprechend. Das Management prognostiziert für die folgenden drei Jahre ein weiteres Ergebniswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch die Dividende je Aktie soll weiter wachsen. Somit können wir sagen: Nicht nur konstante Zahlen sollten sich ergeben. Nein, sondern sogar eine sich weiter verbilligende Bewertung bei wachsenden Dividenden. Das ist ein Gesamtpaket, das jetzt in der Welt der Qualitätsaktien mit einer starken Dividende seinesgleichen sucht.

Zudem setzt das Management der Münchener Rück erneut auf Aktienrückkäufe. Damit geht der Rückversicherer ebenfalls einen großen Schritt in die Zeit vor der Pandemie. Nur, dass die Bewertung dieser Dividendenaktie noch preiswerter ist für die Wachstumsprognosen.

Stabile Dividende: Auch unternehmensorientiert!

Die Münchener Rück ist die Dividendenaktie, in die ich jetzt als Einziges investieren würde, eben weil die Dividende hoch und nachhaltig ist. Unternehmensorientiert steht weiteres Wachstum im Raum. Und eine profitable Basis, auf die sich langfristig aufbauen lässt.

Weder die Pandemie noch andere Krisen der vergangenen 50 Jahre konnten dieser Dividende etwas anhaben. Das macht mir jedenfalls Mut, dass das auch im nächsten halben Jahrhundert der Fall sein kann.

