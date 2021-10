Wenn ich nur eine Investition kaufen könnte, dann wäre es diese

Diversifizierung ist entscheidend für den Aufbau eines Portfolios.

Es ist möglich, Diversifizierung mit einer einzigen Investition zu erreichen.

Wichtige Punkte

Der Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit soliden Investitionen ist wichtig, um deinen Wohlstand zu mehren und dich auf deine finanzielle Zukunft vorzubereiten. Aber was wäre, wenn du nur eine einzige Investition auswählen könntest, mit der du dein Geld vermehren und gleichzeitig das Risiko begrenzen könntest?

Ich weiß, wenn ich mich für nur eine Anlage entscheiden müsste, in die ich mein ganzes Geld stecken würde, wäre die Entscheidung ein Kinderspiel. Ich würde ohne zu zögern mein gesamtes Geld in diese Investition stecken.

Die eine Investition

Wenn ich mich für eine einzige Investition entscheiden müsste, wäre es ohne Frage ein S&P 500-Indexfonds. Dafür gibt es ein paar Gründe.

In erster Linie bietet ein S&P-Indexfonds eine sehr kleine Beteiligung an rund 500 der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Mit dieser einzigen Investition würde ich kleine Bruchteile von Aktien innovativer, gut etablierter Unternehmen kaufen, bei denen es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie scheitern.

Das würde mir eine sofortige Diversifizierung ermöglichen, weil ich eine bunte Mischung von Aktien besäße, darunter Technologieunternehmen, Autozulieferer, Kommunikations- und Finanzdienstleister und Unternehmen, die Konsumgüter herstellen. Bei einer solchen Mischung aus verschiedenen Unternehmen ist es fast selbstverständlich, dass zumindest einige der Anlagen, in die ich investiere, unabhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen gut abschneiden.

Wenn ich mein Geld in einen S&P 500-Fonds investiere, gehe ich auch nur ein minimales Risiko ein. Das ist sehr wichtig, denn wenn das meine einzige Investition wäre, würde ich 100 % meines Geldes in Aktien anlegen, und es ist in der Regel eine gute Idee, etwas Geld in andere Investitionen wie Anleihen zu stecken. Der S&P 500-Index hat in seiner langen Geschichte zuverlässig durchschnittliche jährliche Renditen von rund 10 % erzielt. Und jeder, der in einen S&P-Fonds investiert und sein Geld mindestens 20 Jahre lang in Ruhe gelassen hat, sollte am Ende der 20 Jahre immer einen Gewinn erzielt haben, egal wie schlecht das Timing seiner Investition war.

Wenn ich mein Geld in einen S&P 500-Indexfonds investieren würde, würde ich auch die Gebühren für das Investieren begrenzen. Da diese Fonds nicht aktiv, sondern passiv verwaltet werden und die Aktien so ausgewählt werden, dass sie die Wertentwicklung des Indexes nachbilden, fallen nur geringe Kosten an. Investitionsgebühren schmälern die tatsächliche Rendite, daher ist es wichtig, sie so gering wie möglich zu halten, um das Geld, das du am Ende hast, zu maximieren.

Würde ich alles in einen S&P-Fonds investieren, würde ich mir die Chance entgehen lassen, die Börse zu schlagen. Wenn die meisten Leute über die Marktentwicklung sprechen, beziehen sie sich in der Regel darauf, wie sich der S&P 500 entwickelt. Wenn du in so viele Unternehmen gleichzeitig investierst, wirst du in kurzer Zeit keine riesigen Renditen erzielen, denn nicht alle werden die Erwartungen dramatisch übertreffen.

Aber das Investieren in einen S&P-Fonds ist einfach und simpel, es schließt das Risiko, langfristig Geld zu verlieren, nahezu aus und kann dich im Laufe der Zeit zum Millionär machen, wenn du genug investierst. Natürlich musst du dich nicht nur für eine Investition entscheiden. Aber wenn du nicht viel Zeit mit der Verwaltung deines Portfolios verbringen willst, könnte es die klügste Entscheidung sein, dein Geld ganz oder größtenteils in einen S&P-Indexfonds zu stecken.

Der Artikel Wenn ich nur eine Investition kaufen könnte, dann wäre es diese ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Christy Bieber auf Englisch verfasst und am 16.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images