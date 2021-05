Wenn man 10.000 US-Dollar in den Börsengang von Starbucks investiert hätte, hätte man jetzt so viel Geld

Die Phrase „langfristiges Investieren“ wird oft umhergeschleudert, ohne dass Investoren ein echtes Gefühl dafür bekommen, was es wirklich bedeutet. Diejenigen, die neu beim Investieren sind und noch nicht viel Zeit an der Börse hatten, haben vielleicht eine verschwommene Vorstellung davon, wie langfristiges Investieren Wunder für das Wachstum deines Wohlstands bewirken kann.

Deshalb verwende ich ein großartiges Beispiel wie Starbucks, um zu veranschaulichen, wie langfristiges Investieren dir eine erstaunliche Menge Geld einbringen kann. Natürlich geht es hier darum, dass du die Geduld und Hartnäckigkeit haben musst, die Position in einem großartigen Unternehmen über Jahre oder sogar Jahrzehnte zu halten, um davon zu profitieren. Das ist nicht immer einfach, da Unternehmen dazu neigen, sich in unterschiedlichen wirtschaftlichen Zyklen wiederzufinden.

Aber wenn du ein Juwel wie Starbucks findest und früh investierst, kannst du viel Geld verdienen.

Die Macht des Zinseszinseffekts

Starbucks ging am 26. Juni 1992 mit einem Aktienkurs von 17 US-Dollar an die Börse. Mit 10.000 US-Dollar hättest du beim Börsengang etwa 588 Aktien der Kaffeekette kaufen können. Seit dem Börsengang ist die Aktie so stark gewachsen, dass das Management sechs Aktiensplits im Verhältnis 1:2 durchgeführt hat, wodurch sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien um das 64-fache erhöht hat. Deine anfänglichen 588 Aktien wären nach den vielen Splittrunden auf 37.632 Aktien angewachsen.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von etwa 114 US-Dollar bedeutet dies, dass der Marktwert deiner Starbucks-Aktie beeindruckende 4,29 Millionen US-Dollar wert wäre! Im Wesentlichen wären deine 10.000 US-Dollar in den letzten 29 Jahren um einen Faktor von fast 430 gewachsen, ein Beweis für das stetige und beständige Wachstum von einer kleinen US-Kette zu einem internationalen Nahrungsmittel- und Getränkegiganten.

Und diese Summe berücksichtigt noch nicht einmal die vierteljährlichen Dividenden, die das Unternehmen ausgeschüttet hat. Starbucks begann im März 2010 mit der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende von 0,05 US-Dollar pro Aktie, und diese Dividende ist in den letzten 11 Jahren um das Achtfache gestiegen und liegt jetzt bei 0,41 US-Dollar pro Aktie.

Internationale Expansion

Wenn du dich fragst, wie es der Aktienkurs von Starbucks geschafft hat, sprunghaft zu wachsen, dann begann alles mit der frühen Entscheidung , eine globale Marke aufzubauen, zusammen mit einem entschlossenen Vorstoß in die internationale Expansion. Obwohl das Unternehmen seine Wurzeln in den USA hatte, erkannte es, dass es bald einem gesättigten Markt mit wenig Raum für weiteres Wachstum gegenüberstehen würde.

Die erste nicht-amerikanische Starbucks-Filiale wurde 1996 in Tokio eröffnet, und durch Optimierungen und Anpassungen wurde die Filiale zu einem Erfolg, der in anderen Regionen dupliziert werden konnte. Im Jahr 1998 eröffnete Starbucks Filialen in Taiwan, Neuseeland, Thailand und Malaysia. Ein Jahr später eröffnete Starbucks seine erste Filiale in China, das inzwischen zu seinem zweitgrößten Markt herangewachsen ist.

Bis zum Jahr 2000 wurden sieben weitere Märkte erschlossen und 2001 kamen drei weitere Länder hinzu. Im Jahr 2019, fast 23 Jahre nach dem ersten internationalen Vorstoß, hatte Starbucks mehr Läden außerhalb der USA als im eigenen Land.

Umschwenken auf Online-Bestellungen

Im Laufe der Jahrzehnte hat der Kaffeeriese die Fähigkeit bewiesen, Krisen zu überstehen und sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Diese Pandemie war keine Ausnahme, da Starbucks es geschafft hat, sich auf Online-Bestellungen umzustellen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2021 zeigten, dass die weltweiten flächenbereinigte Umsätze im Jahresvergleich um 15 % gestiegen sind, da sich die Umsätze in den USA nach einer Reihe von vorübergehenden Ladenschließungen Mitte letzten Jahres vollständig erholt haben. CEO Kevin Johnson hob in der Telefonkonferenz von Starbucks hervor, dass etwas mehr als ein Viertel des Umsatzes in den USA aus mobilen Bestellungen stammt, gegenüber nur 16 % vor einem Jahr.

Das Treueprogramm von Starbucks, Starbucks Rewards, ist ein durchschlagender Erfolg, wenn es darum geht, die Kunden wiederkommen zu lassen. Mehr als die Hälfte der Umsätze in den USA stammten von Mitgliedern, die regelmäßig kommen. Das Programm hilft dabei, Kundentreue zu erzeugen und die Kunden zu binden, selbst wenn Länder Abriegelungen und Bewegungskontrollen einführen. Trotzdem stiegen die Starbucks Rewards-Mitgliederzahlen in den USA im Jahresvergleich um 18 % und erreichten mit 22,9 Millionen Mitgliedern ein Allzeithoch.

Große Pläne für die Zukunft

Das Unternehmen gibt sich nicht mit seinen derzeit 33.000 Filialen weltweit zufrieden. Während des alle zwei Jahre stattfindenden Investorentages im letzten Jahr erwähnte Johnson, dass der ansprechbare Kaffeemarkt laut der Recherche von Euromonitor bis zum Jahr 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % bis 6 % auf einen Jahresumsatz von rund 450 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Dieses stetige Wachstum bietet verlockende Möglichkeiten für Starbucks, seine globale Präsenz auszubauen und in weitere Regionen vorzudringen.

Die Strategie zielt darauf ab, die Gesamtzahl der Filialen weltweit langsam aber stetig und nachhaltig zu erhöhen. Das Ziel von Starbucks ist es, bis zum Jahr 2030 rund 55.000 Cafés in 100 Märkten zu erreichen, ausgehend von den 80 Märkten, in denen das Unternehmen heute vertreten ist. Da das Unternehmen auf allen Zylindern feuert, können sich die Investoren auf weiteres Wachstum freuen.

Der Artikel Wenn man 10.000 US-Dollar in den Börsengang von Starbucks investiert hätte, hätte man jetzt so viel Geld ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Wasserstoff, Solar, Elektroautos - unsere Top-Investmentideen

Starkes Wachstum kann Aktien zu fantastischen Investments machen. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Unternehmen von strukturellem Wachstum profitiert. Genau das ist aktuell bei Erneuerbaren der Fall.

Hier gibt es riesige Zukunftschancen. Wir haben uns deshalb nach unseren besten Investmentideen umgeschaut. Tesla kennt jeder, aber diese drei Aktien dürften überraschen.

Du kannst unseren kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ hier anfordern.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Royston Yang auf Englisch verfasst und am 14.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt sie. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Short Juli 2021 $110 Calls auf Starbucks.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Starbucks