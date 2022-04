Wenn man 2015 10.000 US-Dollar in AT&T investiert hätte, hätte man heute so viel

AT&Ts schuldenfinanzierte Medienexpansion ist in den letzten sieben Jahren ins Leere gelaufen.

AT&T versucht, diese sieben Jahre rückgängig zu machen, indem es sein gesamtes Geschäft mit umfangreichen Veräußerungen und neuen Investitionen neu ausrichtet.

Die Zukunft von AT&T sieht jetzt etwas rosiger aus, aber das Unternehmen muss noch viel beweisen.

Wichtige Punkte

Im Jahr 2015 schloss AT&T ( WKN:A0HL9Z 0,62 % ) den Kauf von DirecTV für 49 Milliarden US-Dollar ab, um der größte Pay-TV-Anbieter in den USA zu werden. Damals glaubte AT&T, dass diese Übernahme sein Geschäft mit einem Viererbündel aus Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und Pay-TV-Diensten stärken würde.

In den folgenden Jahren kämpfte DirecTV jedoch damit, mit Over-the-Top-Streaming-Diensten wie Netflix Schritt zu halten. AT&T kaufte 2018 Time Warner für 85 Milliarden US-Dollar, um seine eigenen Streaming-Dienste aufzubauen, aber diese Expansion war chaotisch und kostspielig und machte das relativ stabile Wachstum seines Telekomgeschäfts zunichte. Durch den Kauf kleinerer digitaler Medienunternehmen hat das Unternehmen das Chaos noch vergrößert.

Die verzweifelte Medienexpansion von AT&T führte dazu, dass sich die Gesamtverschuldung des Unternehmens von 82,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 auf 177,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 mehr als verdoppelte. In diesen sieben Jahren stiegen die jährlichen Betriebseinnahmen jedoch nur mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,5 % auf 168,9 Milliarden US-Dollar.

Die Investoren waren nicht beeindruckt. Eine Investition von 10.000 US-Dollar in AT&T am ersten Handelstag des Jahres 2015 wäre heute nur noch knapp 10.000 US-Dollar wert, wenn man die kürzlich erfolgte Abspaltung von Warner Bros. Discovery (WKN:A3DJQZ -4,31 % ) berücksichtigt. Selbst wenn man die reinvestierten Dividenden mit einbezieht, ergibt sich nur eine Gesamtrendite von etwa 60 %. Der S&P 500 hat sich in diesen sieben Jahren mehr als verdoppelt.

Kann AT&T seinen Ruf als stabile Dividendenaktie für konservative Anleger wiedererlangen? Schauen wir uns die jüngsten Veränderungen an, um das herauszufinden.

Der Versuch, die letzten sieben Jahre auszulöschen

Die unglückliche Medienexpansion von AT&T wurde von Randall Stephenson inszeniert, der von 2007 bis 2020 als CEO des Unternehmens fungierte. Stephensons Nachfolger, John Stankey, unternahm schnell Schritte, um diese Fehler rückgängig zu machen.

Unter Stankey konzentrierte sich AT&T darauf, seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte zu veräußern, seine Schulden abzubauen und sich auf die Verbesserung des Netzes im Kerngeschäft zu konzentrieren. Diese strategische Neuausrichtung führte zur Veräußerung der lateinamerikanischen Satelliteneinheit Vrio, des Herausgebers für mobile Spiele Playdemic, der Boulevardmedienseite TMZ, der Anime-Plattform Crunchyroll und anderer kleinerer Unternehmen. Außerdem verkaufte es einige seiner Immobilien und mietete sie zurück, um Geld zu sparen.

AT&T hat DirecTV im letzten Jahr ausgegliedert und sich bereit erklärt, WarnerMedia (Time Warner’s Vermögenswerte) mit Discovery zu einem neuen Unternehmen zu fusionieren. Durch diese massive Ausgliederung entstand Warner Bros. Discovery, und die AT&T-Aktionäre erhielten kürzlich für jede AT&T-Aktie, die sie besaßen, eine neue 0,24-Aktie von WBD.

Aber wird das „neue“ AT&T die Investoren beeindrucken?

Als AT&T sein Mediengeschäft rücksichtslos ausbaute, fiel es auf dem US-Mobilfunkmarkt hinter Verizon (WKN:868402 -0,57 % ) und T-Mobile ( WKN:A1T7LU -1,40 % ) zurück.

Verizon ist nach wie vor Marktführer bei den Prepaid- und Postpaid-Kunden, aber T-Mobile hat AT&T nach der Fusion mit Sprint im Jahr 2020 als zweitgrößten Mobilfunkanbieter abgelöst. T-Mobile nutzt für seine 5G-Netze auch ein Spektrum im mittleren Frequenzbereich, das eine größere Reichweite bietet als die von AT&T und Verizon bevorzugten Hochbandspektren.

Als gestrafftes Telekommunikationsunternehmen plant AT&T, seine jährlichen Kapitalinvestitionen (auf Pro-forma-Basis) von 20,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 auf etwa 24 Mrd. US-Dollar in den Jahren 2022 und 2023 zu erhöhen, wobei der größte Teil dieser Mittel in die Aufrüstung seiner Breitband- und Mobilfunknetze fließen soll.

Um noch mehr Barmittel zu sparen, hat AT&T seine jährliche Dividende von 2,08 US-Dollar auf 1,11 US-Dollar gesenkt. Damit endet seine Karriere als Dividenden-Aristokrat im S&P 500, aber die Rendite ist mit 5,7 % immer noch sehr hoch. Verizon zahlt nur eine erwartete Rendite von 4,7 %, während T-Mobile überhaupt keine Dividende zahlt. AT&T plant, jedes Jahr etwa 40 % seines freien Cashflows (FCF) auszugeben, um diese Zahlungen zu finanzieren.

AT&T erwartet für die Jahre 2022 und 2023 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich und ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) von 0 %-2 % im Jahr 2022 und 5 %-7 % im Jahr 2023. Da sich das Gewinnwachstum stabilisiert und das Unternehmen einen Teil seiner Schulden an Warner Bros. Discovery abgibt, wird erwartet, dass das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von einem Spitzenwert von 3,1 Anfang 2021 auf 2,5 Ende 2023 sinken wird.

Ein neuer Anfang, der aber noch viel zu beweisen hat

Die Aktie von AT&T sieht mit dem achtfachen des voraussichtlichen Gewinns spottbillig aus. Verizon wird mit dem 10-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, und T-Mobile hat ein voraussichtliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 50. Die AT&T-Aktie ist jedoch deshalb so billig, weil das Unternehmen seine Anleger in den letzten sieben Jahren immer wieder mit schlechten Geschäftsentscheidungen verbrannt hat.

Die Aussichten für die nächsten zwei Jahre scheinen vielversprechend und erreichbar zu sein, aber AT&T muss auf dem Weg zu diesen Zielen Fortschritte machen, bevor es eine höhere Bewertung erhalten kann. AT&T ist heute in einer besseren Verfassung als noch vor zwei Jahren, aber es muss noch viel beweisen, bevor es als gute langfristige Investition betrachtet werden kann.

Der Artikel Wenn man 2015 10.000 US-Dollar in AT&T investiert hätte, hätte man heute so viel ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 16.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix. The Motley Fool empfiehlt Discovery (C-Aktien), T-Mobile US und Verizon Communications.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images