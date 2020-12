Wenn Warren Buffett bloß eine Aktie außer Berkshire Hathaway kaufen dürfte, diese wäre es vermutlich!

Vertraust du weiterhin auf die Investitionsentscheidungen von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway? Falls ja, bist du mit Sicherheit nicht alleine. Viele Investoren tun das, selbst Milliardär und Buffett-Freund Bill Gates hat einen ordentlichen Teil des Stiftungsvermögens in die Aktie gesteckt.

Auch Warren Buffetts eigenes Privatvermögen hängt maßgeblich an Berkshire Hathaway. Aber hast du dir schon einmal die Frage gestellt, welche Aktie das Orakel von Omaha kaufen würde, dürfte er nicht in seine Beteiligungsgesellschaft selbst investieren? Das könnte zeigen, welche Aktien das Orakel von Omaha für besonders aussichtsreich hält.

Warren Buffett und Nicht-Berkshire-Hathaway …

Es könnte grundsätzlich so einige Optionen geben, die Warren Buffett in Erwägung ziehen würde. Beispielsweise einen Indexfonds auf den S&P 500, den das Orakel von Omaha als Wette auf die gesamte US-Wirtschaft ansieht. Aber bleiben wir bei einer einzelnen Aktie, so glaube ich, dass Buffett inzwischen Apple auswählen würde.

Weshalb Apple? Nun, sagen wir einfach: Mit einem Anteil von rund einem Viertel an der gesamten Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway ist der Kultkonzern sowieso bereits eine prägende Beteiligung der Beteiligungsgesellschaft. Zudem sieht der Starinvestor seine Apple-Beteiligung nicht als Tech- sondern als Konsum-Aktie. Eine wichtige Unterscheidung und für mich ein Qualitätsmerkmal des Unternehmens, was die stabilen Umsätze und Erlöse selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten umfasst.

Allerdings gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb es die Apple-Aktie sein könnte. Warren Buffett hat Apple schließlich als das beste Unternehmen geadelt, in das er jemals investiert hat. Auch das spricht für mich dafür, dass es der Kultkonzern aus Cupertino wäre, in den das Orakel von Omaha investieren würde, dürfte er nicht in Berkshire Hathaway investieren.

Oder eine frühe Jugendliebe …?

Wenn es nicht Apple wäre, so könnte es noch eine zweite Aktie geben, die möglicherweise weit oben auf einer solchen Liste stehen könnte: Coca-Cola. Hinter dem US-amerikanischen Getränkekonzern steckt eine Jugendliebe des Orakels von Omaha. Sein erstes Geld hat der junge Buffett schließlich damit verdient, dass er Coca-Cola in Sixpacks gekauft und die einzelnen Dosen weiterverkauft hat. Zudem liebt Buffett die zuckrigen Limonaden sehr, vor allem in der Cherry-Variante.

Aber bleiben wir bei der Aktie: Coca-Cola gilt ebenfalls als defensive Aktie mit einer starken und weltweit bekannten Marke. Die Produkte sind weder aus Supermärkten noch Restaurants wegzudenken. Das steht hier ebenfalls für stabile Umsätze und Gewinne. Und auch Dividenden.

Coca-Cola zahlt seit inzwischen ca. 100 Jahren eine Dividende an die Investoren aus, die seit fast sechs Jahrzehnten jährlich erhöht worden ist. Damit ist die Coca-Cola-Aktie nicht nur ein Dividendenaristokrat. Nein, sondern auch ein Dividendenkönig.

Der US-Getränkekonzern wäre daher für mich eine zweite Option, falls Warren Buffett nicht in Berkshire Hathaway investieren dürfte. Auch hier gibt es viel Qualität und die Aussicht auf solide Renditen über Jahre und Jahrzehnte hinweg.

Warren Buffett darf in Berkshire Hathaway investieren

Natürlich ist Warren Buffett weiterhin maßgeblich in Berkshire Hathaway investiert und wird es vermutlich auch immer bleiben. Trotzdem ist die Frage spannend, welche Aktien Alternativen sein könnten. Die von Apple und Coca-Cola stünden vermutlich weit oben auf seiner Kaufliste. Vielleicht auch, weil sie in seinen Top-3-Holdings sehr prominent vertreten sind.

